Александр КАРАВАЕВ: «Мы сделали выводы, однако это долгий процесс»

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу над «Кривбассом» (3:1) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

– Насколько важно было одержать победу после АЕКа, чтобы почувствовать психологическую уверенность?

– Да, конечно, было очень важно победить, ведь мы потеряли много очков, и в еврокубках дело у нас совсем не пошлó. Из-за своих ошибок мы теряли очки. Поэтому победа над «Кривбассом» – это новый глоток. Думаю, дальше все пойдет гораздо лучше, чем было раньше.

– Ощущается ли в команде давление из-за отрицательных результатов?

– «Динамо» – клуб с большой историей, поэтому здесь всегда будет давление, если нет соответствующего результата. Нужно воспринимать это как должное, справляться с давлением и профессионально относиться как к тренировкам, так и к матчам. Делать свое дело и делать то, что нам говорит тренер. Если мы будем выполнять наставления тренерского штаба, у нас все будет хорошо.

А что касается психологии, то над этим компонентом нужно работать – как индивидуально, так и в коллективе. Психологический фактор – очень важный момент в нашей карьере.

– Искали ли вы причину в себе? Обсуждали ли это в коллективе?

– Конечно, ты всегда сначала ищешь причины в себе. И только потом – в общем. Работаем над этим тщательно. Было такое, что каждый высказал свое мнение о причинах неудовлетворительных результатов. Мы сделали выводы, однако это долгий процесс, нужно работать каждый день.

– Мирча Луческу особенно настраивал команду на игру, перед матчем пожал каждому руку...

– Мистер всегда так делает – и перед, и после матчей. Эта игра не была исключением.