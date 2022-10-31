Зубков и Назарина – в заявке Шахтера на матч ЛЧ против Лейпцига
Игор Йовичевич взял 27 футболистов на решающий матч
В среду, 2 ноября, «Шахтер» Донецк проведет заключительный и решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». При победе в этом противостоянии донецкий клуб пройдет в плей-офф Лиги чемпионов.
На номинально домашний поединок в Варшаве главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич взял 27 футболистов:
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин;
Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик;
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов, Назарина;
Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.
Интересно, что в заявке присутствует Александр Зубков, который получил травму в матче УПЛ против «Александрии».
Также интересно то, что в перечне футболистов есть и Егор Назарина, который вообще не внесен в заявку «горняков» на Лигу чемпионов.
Матч «Шахтер» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
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