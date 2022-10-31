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Лига чемпионов
31 октября 2022, 10:45 | Обновлено 31 октября 2022, 10:58
279
2

Зубков и Назарина – в заявке Шахтера на матч ЛЧ против Лейпцига

Игор Йовичевич взял 27 футболистов на решающий матч

31 октября 2022, 10:45 | Обновлено 31 октября 2022, 10:58
279
2
Зубков и Назарина – в заявке Шахтера на матч ЛЧ против Лейпцига
ФК Шахтер

В среду, 2 ноября, «Шахтер» Донецк проведет заключительный и решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». При победе в этом противостоянии донецкий клуб пройдет в плей-офф Лиги чемпионов.

На номинально домашний поединок в Варшаве главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич взял 27 футболистов:

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин;

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик;

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов, Назарина;

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.

Интересно, что в заявке присутствует Александр Зубков, который получил травму в матче УПЛ против «Александрии».

Также интересно то, что в перечне футболистов есть и Егор Назарина, который вообще не внесен в заявку «горняков» на Лигу чемпионов.

Матч «Шахтер» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Dreifus
Как Назарина может быть в заявке?
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Gargantua
Зубков конечно очень важен.
оптимально вообще его форвардом ставить, если бы Швед был здоров.  Траоре и Сикан уступают ему в остроте.
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