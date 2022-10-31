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  4. Рейтинг ATP. Оже-Альяссим поднялся на 8-е место, Хуркач вернулся в десятку
ATP
31 октября 2022, 09:52 |
54
0

Рейтинг ATP. Оже-Альяссим поднялся на 8-е место, Хуркач вернулся в десятку

Даниил Медведев снова в тройке лучших

31 октября 2022, 09:52 |
54
0
Рейтинг ATP. Оже-Альяссим поднялся на 8-е место, Хуркач вернулся в десятку
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 500 в Базеле и в Вене. В Швейцарии победу одержал Феликс Оже-Альяссим, который не проигрывает уже 13 матчей, а это три выигранных титула подряд. Канадец благодаря этому успеху поднялся на восьмое место в мировом рейтинге, повторив свой личный рекорд.

В Австрии лучшим был Даниил Медведев, это позволило ему вернуться в первую тройку рейтинга ATP. Также стоит отметить возвращение в топ-10 Хуберта Хуркача, который вытеснил Тэйлора Фритца.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучшие из украинцев в рейтинге немного потеряли, но больших движений в одну или другую сторону не не наблюдается.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Феликс поднялся на шестую строчку, потеснив Рублева.

Чемпионская гонка ATP

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Источник Sport.ua
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