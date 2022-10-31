Рейтинг ATP. Оже-Альяссим поднялся на 8-е место, Хуркач вернулся в десятку

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 500 в Базеле и в Вене. В Швейцарии победу одержал Феликс Оже-Альяссим, который не проигрывает уже 13 матчей, а это три выигранных титула подряд. Канадец благодаря этому успеху поднялся на восьмое место в мировом рейтинге, повторив свой личный рекорд.

В Австрии лучшим был Даниил Медведев, это позволило ему вернуться в первую тройку рейтинга ATP. Также стоит отметить возвращение в топ-10 Хуберта Хуркача, который вытеснил Тэйлора Фритца.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучшие из украинцев в рейтинге немного потеряли, но больших движений в одну или другую сторону не не наблюдается.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Феликс поднялся на шестую строчку, потеснив Рублева.

Чемпионская гонка ATP