Фантастика! Оже-Альяссим взял третий трофей за три недели

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (№9 ATP) добился победы над Хольгера Руне (№25 ATP) из Дании в финальной встрече турнира ATP 500 в Базеле.

Для успеха Оже-Альяссиму хватило двух сетов – 6:3, 7:5.

Титул в Швейцарии – третий для Феликса за три последние недели, и четвертый – в текущем сезоне и в карьере.

Победа над Руне стала для Оже-Альяссима 13 кряду. В свою очередь, ему удалось прервать серию из 9 победных матчем у Хольгера.

АТР Базель. Хард в помещении. Финал

Феликс Оже-Альясим (Канада) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 7:5