Фантастика! Оже-Альяссим взял третий трофей за три недели
Канадец просто неудержим
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (№9 ATP) добился победы над Хольгера Руне (№25 ATP) из Дании в финальной встрече турнира ATP 500 в Базеле.
Для успеха Оже-Альяссиму хватило двух сетов – 6:3, 7:5.
Титул в Швейцарии – третий для Феликса за три последние недели, и четвертый – в текущем сезоне и в карьере.
Победа над Руне стала для Оже-Альяссима 13 кряду. В свою очередь, ему удалось прервать серию из 9 победных матчем у Хольгера.
АТР Базель. Хард в помещении. Финал
Феликс Оже-Альясим (Канада) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 7:5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катарина проводит усиленную подготовку в новым стартам
Абсолютный чемпион считает, что бой украинца был более равным, чем на карте одного из рефери