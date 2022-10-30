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ATP
30 октября 2022, 18:43 | Обновлено 30 октября 2022, 18:49
132
0

Фантастика! Оже-Альяссим взял третий трофей за три недели

Канадец просто неудержим

30 октября 2022, 18:43 | Обновлено 30 октября 2022, 18:49
132
0
Фантастика! Оже-Альяссим взял третий трофей за три недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (№9 ATP) добился победы над Хольгера Руне (№25 ATP) из Дании в финальной встрече турнира ATP 500 в Базеле.

Для успеха Оже-Альяссиму хватило двух сетов – 6:3, 7:5.

Титул в Швейцарии – третий для Феликса за три последние недели, и четвертый – в текущем сезоне и в карьере.

Победа над Руне стала для Оже-Альяссима 13 кряду. В свою очередь, ему удалось прервать серию из 9 победных матчем у Хольгера.

АТР Базель. Хард в помещении. Финал

Феликс Оже-Альясим (Канада) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 7:5

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Феликс Оже-Альяссим ATP Базель Хольгер Руне
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Источник Sport.ua
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