Рейтинг WTA. Байндл поднялась на 35 позиций, Олейникова – на 86

На прошлой недели большие турниры не проводились, но были соревнования WTA 125 в Мексике и турниры под эгидой ITF.

В Тампико победила 21-летняя итальянка Элизабетта Коччаретто, она обновила личный рекорд – 64-е место.

На 100-тысячнике ITF в Испании выиграла еще одна итальянка Жасмин Паолини. Она поднялась на 63-ю позицию.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то все наши представительницы первой сотни немного потеряли, особенно Марта Костюк. Хорошо добавила Катерина Байндл, которая играла в финале 100-тысячника – плюс 35 позиций. Александре Олейниковой начислили очки за победу на 15-тысячнике, она добавила 86 строчек, также на 77 мест выше стала Надежда Колб.

Украинки в рейтинге WTA





В парном рейтинге Людмила Киченок осталась на десятой позиции. В первой сотне также расположились Марта Костюк (46) и Надежда Киченок (84).

Топ-10 парного рейтинга WTA