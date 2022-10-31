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  4. Рейтинг WTA. Байндл поднялась на 35 позиций, Олейникова – на 86
WTA
31 октября 2022, 09:24 |
312
0

Рейтинг WTA. Байндл поднялась на 35 позиций, Олейникова – на 86

На 77 мест улучшила свое положение Надежда Колб

31 октября 2022, 09:24 |
312
0
Рейтинг WTA. Байндл поднялась на 35 позиций, Олейникова – на 86
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

На прошлой недели большие турниры не проводились, но были соревнования WTA 125 в Мексике и турниры под эгидой ITF.

В Тампико победила 21-летняя итальянка Элизабетта Коччаретто, она обновила личный рекорд – 64-е место.

На 100-тысячнике ITF в Испании выиграла еще одна итальянка Жасмин Паолини. Она поднялась на 63-ю позицию.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то все наши представительницы первой сотни немного потеряли, особенно Марта Костюк. Хорошо добавила Катерина Байндл, которая играла в финале 100-тысячника – плюс 35 позиций. Александре Олейниковой начислили очки за победу на 15-тысячнике, она добавила 86 строчек, также на 77 мест выше стала Надежда Колб.

Украинки в рейтинге WTA


В парном рейтинге Людмила Киченок осталась на десятой позиции. В первой сотне также расположились Марта Костюк (46) и Надежда Киченок (84).

Топ-10 парного рейтинга WTA

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Александра Олейникова рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Надежда Колб
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Источник Sport.ua
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