Жорже ЖЕЗУШ: «С Динамо может быть результат, который порадует их тренера»

Главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы:

«Мы добились нашей главной цели. Это был выход из группы. Сейчас главное, по-моему, чемпионат Турции.

Я еще не решил, в каком составе мы выйдем на игру с «Динамо». Я не знаю, будем ли мы играть с молодыми футболистами, которым не столь повезло в этом году. Наша главаня цель – лига. Сейчас мы на 1-м месте, но ничего не гарантировано. Важно не то, как мы начинаем, а то, как мы заканчиваем.

Мы знаем, что не сможем выиграть Лигу Европы. Есть команды, которые сильнее нас, но мы пройдем так далеко, как сможем. После игры с киевским «Динамо» у нас будет матч чемпионата. Он очень важен. В Киеве мы можем сыграть с футболистами, которые играют меньше. Также это может быть результат, который порадует тренера киевского «Динамо».

Матч «Динамо» Киев – «Фенербахче» состоится в четверг, 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Прошлый матч между командами в первом туре группы завершился со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.