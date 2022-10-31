Жорже ЖЕЗУШ: «С Динамо может быть результат, который порадует их тренера»
Главный тренер «Фенербахче» – о предстоящем матче с «Динамо» в Лиге Европы
Главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы:
«Мы добились нашей главной цели. Это был выход из группы. Сейчас главное, по-моему, чемпионат Турции.
Я еще не решил, в каком составе мы выйдем на игру с «Динамо». Я не знаю, будем ли мы играть с молодыми футболистами, которым не столь повезло в этом году. Наша главаня цель – лига. Сейчас мы на 1-м месте, но ничего не гарантировано. Важно не то, как мы начинаем, а то, как мы заканчиваем.
Мы знаем, что не сможем выиграть Лигу Европы. Есть команды, которые сильнее нас, но мы пройдем так далеко, как сможем. После игры с киевским «Динамо» у нас будет матч чемпионата. Он очень важен. В Киеве мы можем сыграть с футболистами, которые играют меньше. Также это может быть результат, который порадует тренера киевского «Динамо».
Матч «Динамо» Киев – «Фенербахче» состоится в четверг, 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Прошлый матч между командами в первом туре группы завершился со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.
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