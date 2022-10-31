Роналду в Спортинг? Легендарное возвращение вполне реально уже зимой
Криштиану может вернуться в свой первый профессиональный клуб
Португальский футбольній клуб «Спортинг» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Сообщается, что клуб зимой планирует проверить решительность «МЮ» касательно перехода 37-летнего футболиста. «Спортинг» может подготовить предложение и для «красных дьяволов», и для Роналду, чтобы понять, какими будут переговоры.
Португальцы якобы хотят договориться о разделении зарплаты Криштиану.
Также на ситуацию может повлиять главный тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг, от решения которого будет зависеть потенциальное соглашение и дальнейшее ведение переговоров.
Отметим, что Роналду выступал за Спортинг с 2002 по 2003 год.
Ранее Тен Хаг похвалил Роналду после матча с «Шерифом».
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