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  4. Роналду в Спортинг? Легендарное возвращение вполне реально уже зимой
Англия
31 октября 2022, 07:40 |
313
0

Роналду в Спортинг? Легендарное возвращение вполне реально уже зимой

Криштиану может вернуться в свой первый профессиональный клуб

31 октября 2022, 07:40 |
313
0
Роналду в Спортинг? Легендарное возвращение вполне реально уже зимой
Instagram. Криштиану Роналду

Португальский футбольній клуб «Спортинг» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Сообщается, что клуб зимой планирует проверить решительность «МЮ» касательно перехода 37-летнего футболиста. «Спортинг» может подготовить предложение и для «красных дьяволов», и для Роналду, чтобы понять, какими будут переговоры.

Португальцы якобы хотят договориться о разделении зарплаты Криштиану.

Также на ситуацию может повлиять главный тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг, от решения которого будет зависеть потенциальное соглашение и дальнейшее ведение переговоров.

Отметим, что Роналду выступал за Спортинг с 2002 по 2003 год.

Ранее Тен Хаг похвалил Роналду после матча с «Шерифом».

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Источник Mirror
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