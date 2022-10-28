ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ похвалил Роналду после матча с Шерифом

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шериф» (3:0). Команда Эрика тен Хага уничтожила соперника по всем показателям, а голы Диогу Дало, Маркуса Рашфорда и, что важно, Криштиану Роналду принесли хозяевам три очка.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» выпустил Криштиану Роналду с первых минут. Видимо, так была поставлена точка в конфликте с тренером: если забыли, то Роналду вообще-то отстраняли от тренировок с основой (и матча с «Челси») после того, как тот ушел в раздевалку в концовке игры с «Тоттенхэмом», не дожидаясь финального свистка.