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  4. ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ похвалил Роналду после матча с Шерифом
Лига Европы
28 октября 2022, 14:35 |
442
0

ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ похвалил Роналду после матча с Шерифом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о победе в Лиге Европы

28 октября 2022, 14:35 |
442
0
ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ похвалил Роналду после матча с Шерифом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шериф» (3:0). Команда Эрика тен Хага уничтожила соперника по всем показателям, а голы Диогу Дало, Маркуса Рашфорда и, что важно, Криштиану Роналду принесли хозяевам три очка.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» выпустил Криштиану Роналду с первых минут. Видимо, так была поставлена точка в конфликте с тренером: если забыли, то Роналду вообще-то отстраняли от тренировок с основой (и матча с «Челси») после того, как тот ушел в раздевалку в концовке игры с «Тоттенхэмом», не дожидаясь финального свистка.

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Эрик тен Хаг Криштиану Роналду Шериф Тирасполь Манчестер Юнайтед Лига Европы
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Источник Sport.ua
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