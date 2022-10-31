31.10.2022 16:00 - : -
Украина. Вторая лига31 октября 2022, 05:25 |
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Реал Фарма – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 31 октября в 12:00
31 октября 2022, 05:25 |
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В понедельник, 31 октября, состоится матч 9-го тура Второй лиги Украины, в котором «Реал Фарма» примет «Васт». Начало в 12:00.
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