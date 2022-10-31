Металлург-2 Зп

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Украина. Вторая лига31 октября 2022, 04:04 | Обновлено 31 октября 2022, 05:14
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Металлург-2 – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги
31 октября 2022, 04:04 | Обновлено 31 октября 2022, 05:14
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В понедельник, 31 октября, состоится матч 9-го тура Второй лиги Украины, в котором запорожский «Металлург-2» примет «Кремень-2». Начало в 13:00.
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