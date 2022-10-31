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Металлург-2 Зп
31.10.2022 16:00 - : -
Кремень-2
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Украина. Вторая лига
31 октября 2022, 04:04 | Обновлено 31 октября 2022, 05:14
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Металлург-2 – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги

31 октября 2022, 04:04 | Обновлено 31 октября 2022, 05:14
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Металлург-2 – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В понедельник, 31 октября, состоится матч 9-го тура Второй лиги Украины, в котором запорожский «Металлург-2» примет «Кремень-2». Начало в 13:00.

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Источник Sport.ua
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