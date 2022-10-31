Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Вильярреал – 1:0. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Испании
Атлетик
30.10.2022, FT 1 : 0
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 октября 2022, 03:21 | Обновлено 31 октября 2022, 03:31
4
0

Атлетик – Вильярреал – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

31 октября 2022, 03:21 | Обновлено 31 октября 2022, 03:31
4
0
Атлетик – Вильярреал – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на своем поле выиграл у «Вильярреала» со счетом 1:0.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
По теме:
Анчелотти грозит дисквалификация за критику арбитра после матча с Жироной
Специя – Фиорентина – 1:2. Видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0. Видео гола и обзор матча
видео голов и обзор Атлетик Бильбао Атлетик - Вильярреал Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник MEGOGO
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Бокс | 30 октября 2022, 11:50 0
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни

Венесуэльский боксер оценил шансы украинца на победу в 40%

Тренер Металлиста: «Компетентные органы дадут оценку спорному эпизоду»
Футбол | 30 октября 2022, 22:40 0
Тренер Металлиста: «Компетентные органы дадут оценку спорному эпизоду»
Тренер Металлиста: «Компетентные органы дадут оценку спорному эпизоду»

Олег Ратий поделился мыслями о ничейном матче 10-го тура с ФК «Львов»

Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Бокс | 30.10.2022, 06:45
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Бокс | 30.10.2022, 06:58
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Большой юбилей. Сидорчук провел 300-й матч за киевское Динамо
Футбол | 30.10.2022, 19:59
Большой юбилей. Сидорчук провел 300-й матч за киевское Динамо
Большой юбилей. Сидорчук провел 300-й матч за киевское Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 20
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
30.10.2022, 06:23 72
Бокс
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
29.10.2022, 12:29
Футбол
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
30.10.2022, 16:15 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 2
Бокс
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 4
Война
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
29.10.2022, 20:22 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности