30.10.2022, FT 1 : 0
Испания31 октября 2022, 03:21 | Обновлено 31 октября 2022, 03:31
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Атлетик – Вильярреал – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
31 октября 2022, 03:21 | Обновлено 31 октября 2022, 03:31
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В матче 12-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на своем поле выиграл у «Вильярреала» со счетом 1:0.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
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