Анчелотти грозит дисквалификация за критику арбитра после матча с Жироной

Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти грозит дисквалификация за слова с критикой арбитра матча с «Жироной» (1:1).

Наставник «сливочных» был недоволен решением судейской бригады назначить пенальти в ворота Тибо Куртуа, с которого соперник сравнял счет на 80-й минуте.

Анчелотти настаивал, что мяч попал в грудь полузащитнику Марко Асенсио, а не в руку.