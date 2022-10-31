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Испания
31 октября 2022, 03:03 | Обновлено 31 октября 2022, 03:21
34
0

Анчелотти грозит дисквалификация за критику арбитра после матча с Жироной

Наставник «Реала» не сдержал эмоций во время пресс-конференции

31 октября 2022, 03:03 | Обновлено 31 октября 2022, 03:21
34
0
Анчелотти грозит дисквалификация за критику арбитра после матча с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти грозит дисквалификация за слова с критикой арбитра матча с «Жироной» (1:1).

Наставник «сливочных» был недоволен решением судейской бригады назначить пенальти в ворота Тибо Куртуа, с которого соперник сравнял счет на 80-й минуте.

Анчелотти настаивал, что мяч попал в грудь полузащитнику Марко Асенсио, а не в руку.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
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Источник El Mundo Deportivo
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