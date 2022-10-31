Испания31 октября 2022, 03:03 | Обновлено 31 октября 2022, 03:21
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Анчелотти грозит дисквалификация за критику арбитра после матча с Жироной
Наставник «Реала» не сдержал эмоций во время пресс-конференции
31 октября 2022, 03:03 | Обновлено 31 октября 2022, 03:21
34
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Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти грозит дисквалификация за слова с критикой арбитра матча с «Жироной» (1:1).
Наставник «сливочных» был недоволен решением судейской бригады назначить пенальти в ворота Тибо Куртуа, с которого соперник сравнял счет на 80-й минуте.
Анчелотти настаивал, что мяч попал в грудь полузащитнику Марко Асенсио, а не в руку.
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