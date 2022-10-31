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Специя
30.10.2022, FT 1 : 2
Фиорентина
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Италия
31 октября 2022, 02:20 | Обновлено 31 октября 2022, 02:37
17
0

Специя – Фиорентина – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

31 октября 2022, 02:20 | Обновлено 31 октября 2022, 02:37
17
0
Специя – Фиорентина – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде обыграла «Специю» со счетом 2:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
82’
Димитриос Николау (Специя) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Фиорентина).
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Источник MEGOGO
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