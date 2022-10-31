30.10.2022, FT 1 : 2
Италия31 октября 2022, 02:20 | Обновлено 31 октября 2022, 02:37
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Специя – Фиорентина – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
31 октября 2022, 02:20 | Обновлено 31 октября 2022, 02:37
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В матче 12-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде обыграла «Специю» со счетом 2:1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
82’
Димитриос Николау (Специя) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Фиорентина).
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