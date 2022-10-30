Лацио оказался без воли с Салернитаной, Специя вновь проиграла
Завершились три встречи 12 тура Серии А
В воскресенье, 30 октября, в домашней игре 12-го тура итальянского чемпионата «Лацио» сильно разочаровал своих поклонников в противостоянии с «Салернитаной».
Римская команда первой повела в счете, но в итоге потерпела поражение – 1:3. Теперь она в таблице Серии А занимает 4 место, имея 24 очка. У «Салернитаны» 9 позиция и 16 пунктов. Команда из Салерно победила во второй игре кряду.
«Специя», цвета которого защищает Виктор Коваленко, без его присутствия (украинец, как известно, травмирован) дома проиграла со счетом 1:2 «Фиорентине». В турнирной таблице «орлята» идут на 16 месте с 9 очками. «Фиорентина» занимает 12 место, имея 13 пунктов. Лидирует в Серии А «Наполи», у которого 32 очка. Второе место у «Аталанты» украинца Руслана Малиновского, имеющей 27 баллов.
Чемпионат Италии. 12-й тур
Лацио – Салернитана – 1:3
Голы: Дзакканьи, 41 (1:0). Кандрева, 51 (1:1). Фасио, 68 (1:2). Диа, 76 (1:3).
Специя – Фиорентина – 1:2
Голы: Миленкович, 14 (0:1). Нзола, 35 (1:1). Артур, 90 (1:2).
На 82-й минуте удален Николау (Специя).
Кремонезе – Удинезе – 0:0
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