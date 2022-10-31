Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина

Мадридский «Реал» отказался от идеи подписания полузащитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

По данным источника, «сливочных» отпугнула трансферная стоимость 21-летнего таланта «горняков».

Якобы осталось лишь трое реальных претендентов на Мудрика – «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Отметим, что в этом сезоне Мудрик забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в пяти матчах Лиги чемпионов.

Напомним, «Шахтер» оценивает Михаила в более чем 50 миллионов евро.