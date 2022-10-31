Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
«Сливочных» отпугнула трансферная стоимость таланта «Шахтера»
Мадридский «Реал» отказался от идеи подписания полузащитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.
По данным источника, «сливочных» отпугнула трансферная стоимость 21-летнего таланта «горняков».
Якобы осталось лишь трое реальных претендентов на Мудрика – «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ювентус».
Отметим, что в этом сезоне Мудрик забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в пяти матчах Лиги чемпионов.
Напомним, «Шахтер» оценивает Михаила в более чем 50 миллионов евро.
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