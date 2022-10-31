Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Испания
31 октября 2022, 02:02 | Обновлено 31 октября 2022, 02:07
714
0

Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина

«Сливочных» отпугнула трансферная стоимость таланта «Шахтера»

31 октября 2022, 02:02 | Обновлено 31 октября 2022, 02:07
714
0
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Мадридский «Реал» отказался от идеи подписания полузащитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

По данным источника, «сливочных» отпугнула трансферная стоимость 21-летнего таланта «горняков».

Якобы осталось лишь трое реальных претендентов на Мудрика – «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Отметим, что в этом сезоне Мудрик забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в пяти матчах Лиги чемпионов.

Напомним, «Шахтер» оценивает Михаила в более чем 50 миллионов евро.

По теме:
Анчелотти грозит дисквалификация за критику арбитра после матча с Жироной
Арсенал не будет бороться за Мудрика? Канонирам интересен вингер Айнтрахта
АНЧЕЛОТТИ: «Не люблю говорить об арбитрах, но буду делать это сегодня»
Реал Мадрид Михаил Мудрик трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Todofichajes.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Бокс | 30 октября 2022, 09:54 17
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»

Абсолютный чемпион считает, что бой украинца был более равным, чем на карте одного из рефери

ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
Футбол | 30 октября 2022, 20:12 20
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»

Главный тренер киевского «Динамо»​​​​​​​ оценил победу над «Кривбассом»

ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
Бокс | 30.10.2022, 13:10
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Бокс | 30.10.2022, 06:23
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
ВИДЕО. Курьезный гол Мессиаса не спас. Милан уступил Торино
Футбол | 30.10.2022, 23:59
ВИДЕО. Курьезный гол Мессиаса не спас. Милан уступил Торино
ВИДЕО. Курьезный гол Мессиаса не спас. Милан уступил Торино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
29.10.2022, 20:22 48
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
29.10.2022, 19:26 2
Другие виды
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
30.10.2022, 09:00 20
Бокс
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
29.10.2022, 12:29
Футбол
WhoScored: Миколенко – лучший полевой игрок в матче Фулхэм – Эвертон
WhoScored: Миколенко – лучший полевой игрок в матче Фулхэм – Эвертон
29.10.2022, 23:01 1
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности