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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 01:42 | Обновлено 31 октября 2022, 01:53
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Роман ГРИГОРЧУК: «Днепр-1 выиграл закономерно»

Наставник «Черноморца» – о поражении от лидера УПЛ

31 октября 2022, 01:42 | Обновлено 31 октября 2022, 01:53
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Роман ГРИГОРЧУК: «Днепр-1 выиграл закономерно»
UA-Football. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение своих подопечных в матче против «Днепра-1» (0:1).

– В первом тайме начало было непростое для «Черноморца». Мы знаем, что когда «Днепр-1» играет с мячом – это очень сильная команда, но когда они были без мяча, то «Черноморец» навязывал борьбу, создавал моменты. Затем «Днепр-1» снова перехватил инициативу и забил гол. Оцените первый тайм.
– В целом, все было так, как вы прокомментировали. Хотя могло быть по-разному. Мы могли пропустить больше, но были моменты, в ходе которых мы могли и забить. В общем, победа «Днепра-1» закономерна, они сильнее. Поздравляю их с победой.

– Болельщики интересуются, почему Фили и Юсова не было сегодня в заявке на матч?
– Мы не можем отдельно объяснять по каждому игроку, а потом еще и объяснять замены. Это наши тренерские решения. Но по отношению к Юсову могу сказать, что это вынужденная мера, у него микроповреждение.

– Во втором тайме несколько раз выручал Непогодов, спасала и штанга. Можно ли сказать, что «Днепр-1» взял игру под свой контроль?
– Я уже говорил об этом, отвечал на подобный вопрос. «Днепр-1» выиграл закономерно, добавить – нечего.

– В следующем туре – игра против «Динамо». Будет ли команда психологически готова к этому матчу?
– Мы должны понимать, что играли с топ-командой и сегодня. И увидели, что пока наш уровень ниже, чем у «Днепра-1». Но это не значит, что у нас не было шансов. «Динамо» – это тоже топ-команда, но мы должны готовиться, учесть сегодняшние ошибки и исправить их, быть сильнее. Понимаем, что конкурировать с топ-командами очень непросто, но нужно готовиться и играть, – сказал Григорчук.

Отметим, что после девяти сыгранных матчей в активе одесситов всего три очка. Они замыкают турнирную таблицу УПЛ.

Следующий поединок против «Динамо» у «моряков» запланирован на 6 ноября.

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Источник UA-Football
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