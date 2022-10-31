30.10.2022, FT 0 : 2
Испания31 октября 2022, 00:37 | Обновлено 31 октября 2022, 00:45
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ВИДЕО. Два гола в конце. Бетис обыграл Реал Сосьедад и поднялся в зону ЛЧ
У бело-зеленых отличились Хуан Крус и Борха Иглесиас
31 октября 2022, 00:37 | Обновлено 31 октября 2022, 00:45
55
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В матче 12-го тура чемпионата Испании «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.
У бело-зеленых отличились Хуан Крус и Борха Иглесиас.
«Бетис» набрал 23 очка и поднялся на 4-е место, в зону Лиги чемпионов. А вот «Реал Сосьедад» опустился на 5-ю позицию.
Ла Лига. 12-й тур, 30 октября
Реал Сосьедад – Бетис – 0:2
Голы: Хуан Крус, 86, Борха Иглесиас, 90.
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Крус (Бетис).
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