Франция31 октября 2022, 00:59 | Обновлено 31 октября 2022, 01:24
18
0
ВИДЕО. Гол Ляказетта помог Лиону победить Лилль. 13-й тур во Франции
Набрав 20 очков, «Лион» поднялся на 8-е место в турнирной таблице
31 октября 2022, 00:59 | Обновлено 31 октября 2022, 01:24
18
0
В вечернем матче 13-го тура чемпионата Франции «Лион» обыграл «Лилль» на своем поле (1:0).
Единственный гол на 75-й минуте забил форвард хозяев Александр Ляказетт.
«Лион» поднялся на 8-е место в турнирной таблице (20 очков), «Лилль» идет на 7-й позиции (22 очка).
Лига 1. 13-й тур, 30 октября
Лион – Лилль – 1:0
Гол: Ляказетт, 74
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2022, 23:00 6
«До них дотрагиваться можно?» – спросил у арбитра хавбек «Черноморца»
Бокс | 30 октября 2022, 09:00 20
Александр рискует снова нарваться на волну критики
Бокс | 30.10.2022, 06:58
Футбол | 30.10.2022, 23:08
Бокс | 30.10.2022, 13:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.10.2022, 23:01 1
30.10.2022, 11:50
30.10.2022, 10:28
30.10.2022, 16:15 3
30.10.2022, 10:30 1
29.10.2022, 19:40 5
29.10.2022, 19:26 2
30.10.2022, 06:23 72