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  4. ВИДЕО. Гол Ляказетта помог Лиону победить Лилль. 13-й тур во Франции
Франция
31 октября 2022, 00:59 | Обновлено 31 октября 2022, 01:24
18
0

ВИДЕО. Гол Ляказетта помог Лиону победить Лилль. 13-й тур во Франции

Набрав 20 очков, «Лион» поднялся на 8-е место в турнирной таблице

31 октября 2022, 00:59 | Обновлено 31 октября 2022, 01:24
18
0
ВИДЕО. Гол Ляказетта помог Лиону победить Лилль. 13-й тур во Франции
ФК Лион. Александр Ляказетт

В вечернем матче 13-го тура чемпионата Франции «Лион» обыграл «Лилль» на своем поле (1:0).

Единственный гол на 75-й минуте забил форвард хозяев Александр Ляказетт.

«Лион» поднялся на 8-е место в турнирной таблице (20 очков), «Лилль» идет на 7-й позиции (22 очка).

Лига 1. 13-й тур, 30 октября

Лион – Лилль – 1:0

Гол: Ляказетт, 74

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чемпионат Франции по футболу Ла Лига Александр Ляказетт Лион Лилль
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Источник Sport.ua
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