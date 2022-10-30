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  4. ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 23:00 | Обновлено 30 октября 2022, 23:27
2473
6

ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»

«До них дотрагиваться можно?» – спросил у арбитра хавбек «Черноморца»

30 октября 2022, 23:00 | Обновлено 30 октября 2022, 23:27
2473
6
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
Профутбол. Кравченко и Монзуль

30 октября в матче 10-го тура УПЛ «Днепр-1» победил одесский «Черноморец» со счетом 1:0 за счет гола Александра Пихаленка.

Хавбек одесситов Сергей Кравченко не сдержал эмоций в конце первого тайма. По его мнению, главный судья матча Катерина Монзуль несправедливо зафиксировала фол на Янисе Амаше.

Сергей Кравченко: «Вы че, б**ть, издеваетесь, на**й? До них дотрагиваться можно?»

ВИДЕО. Сергей Кравченко сорвался на Катерине Монзуль

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Черноморец Сергей Кравченко Катерина Монзуль судейство ненормативная лексика Янис Амаш выбор редакции
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Источник ПроФутбол
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Комментарии 6
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Gargantua
надо было карточку дать, чтобы язык за зубами держал.
тем более фол очевиден.
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+6
Remark
Кхули он еще спорит? Наступил на ногу, нарушение. То что соперник не упал как баба и не начал после контакта орать как резанный - это не значит, что нарушения не было.
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+4
romanchik.8409
Со всем почтением...На Вы..
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Александр
Попробовал бы кто-то с Днепра такое сказать было бы удаление .Непонятно за что такое почтение к тркхановцам сепаратам
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+1
CheMP
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-1
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