Украина. Премьер лига30 октября 2022, 23:00 | Обновлено 30 октября 2022, 23:27
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ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
«До них дотрагиваться можно?» – спросил у арбитра хавбек «Черноморца»
30 октября 2022, 23:00 | Обновлено 30 октября 2022, 23:27
2473
6
30 октября в матче 10-го тура УПЛ «Днепр-1» победил одесский «Черноморец» со счетом 1:0 за счет гола Александра Пихаленка.
Хавбек одесситов Сергей Кравченко не сдержал эмоций в конце первого тайма. По его мнению, главный судья матча Катерина Монзуль несправедливо зафиксировала фол на Янисе Амаше.
Сергей Кравченко: «Вы че, б**ть, издеваетесь, на**й? До них дотрагиваться можно?»
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ВИДЕО. Сергей Кравченко сорвался на Катерине Монзуль
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тем более фол очевиден.