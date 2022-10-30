ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»

30 октября в матче 10-го тура УПЛ «Днепр-1» победил одесский «Черноморец» со счетом 1:0 за счет гола Александра Пихаленка.

Хавбек одесситов Сергей Кравченко не сдержал эмоций в конце первого тайма. По его мнению, главный судья матча Катерина Монзуль несправедливо зафиксировала фол на Янисе Амаше.

Сергей Кравченко: «Вы че, б**ть, издеваетесь, на**й? До них дотрагиваться можно?»

ВИДЕО. Сергей Кравченко сорвался на Катерине Монзуль