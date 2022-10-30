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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 21:50 | Обновлено 30 октября 2022, 22:06
578
0

НЕЩЕРЕТ: «Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве в раздевалке»

Голкипер «Динамо» поделился впечатлениями от матча против «Кривбасса»

30 октября 2022, 21:50 | Обновлено 30 октября 2022, 22:06
578
0
НЕЩЕРЕТ: «Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве в раздевалке»
ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ против «Кривбасса», завершившегося победой «бело-синих» со счетом 3:1:

– Руслан, сегодня тебе пришлось несколько раз спасать ворота. Эта победа не была легкой?

– Считаю, что мы сегодня доминировали в игре и пропустили дурацкий гол в конце тайма. Я просто выполняю свою работу и стараюсь дать команде от себя максимум.

– Этот «гол в раздевалку» немного встряхнул команду, чтобы она вышла максимально сконцентрированной на второй тайм?

– Можно и так сказать. Луческу нас тоже изрядно встряхнул в перерыве в раздевалке, поэтому мы вышли с двойной мотивацией на второй тайм.

– Не квалифицировавшись в весеннюю часть еврокубков, теперь команда все силы бросит на чемпионат, с двойной мотивацией на каждую игру, учитывая, что конкуренты оторвались?

– У нас и так команда всегда мотивирована. Поверьте, мы хотим побеждать в каждой игре. Не всегда результаты таковы, какие мы ожидаем. Но мы никогда не сдаемся.

– Ты провел серию матчей за основную команду. Как оценивает твою игру тренерский штаб, в том числе Михаил Михайлов?

– Чувствую, что с каждым матчем я добавляю в уверенности. С Михаилом Леонидовичем после каждой игры у нас просмотр видеозаписи. Мы анализируем, какие ошибки были допущены, какие действия были удачными. Понемногу набираюсь опыта.

И все же чувствуется, что ты не слишком рад этой практике из-за сложившихся обстоятельств…

– К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация с травмами. Такого еще не было. Дениса мы все поддерживаем. Валентина Моргуна также, он сейчас тоже начал тренироваться в общей группе вместе с Жорой. Хорошо, что они вернулись.

– Когда все голкиперы в строю, даже тренироваться лучше?

– Конечно, ведь это двойная мотивация становиться лучше. Конкуренция является двигателем прогресса. Мы все друг другу помогаем, старшие дают советы младшим.

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Источник ФК Динамо Киев
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