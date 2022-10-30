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  4. Лацио – Салернитана – 1:3. Дефицит воли у хозяев. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Лацио
30.10.2022, FT 1 : 3
Салернитана
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Италия
30 октября 2022, 21:59 | Обновлено 30 октября 2022, 22:00
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0

Лацио – Салернитана – 1:3. Дефицит воли у хозяев. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Италии

30 октября 2022, 21:59 | Обновлено 30 октября 2022, 22:00
116
0
Лацио – Салернитана – 1:3. Дефицит воли у хозяев. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 октября, в поединке 12-го тура Серии А римский «Лацио» на своем поле проиграл «Салернитане» со счетом 1:3.

Чемпионат Италии. 12-й тур

Лацио – Салернитана – 1:3

Голы: Дзакканьи, 41 (1:0). Кандрева, 51 (1:1). Фасио, 68 (1:2). Диа, 76 (1:3).

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Салернитана).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Фацио (Салернитана).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Салернитана).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
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Источник Sport.ua
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