30.10.2022, FT 1 : 3
Италия30 октября 2022, 21:59 | Обновлено 30 октября 2022, 22:00
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Лацио – Салернитана – 1:3. Дефицит воли у хозяев. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Италии
30 октября 2022, 21:59 | Обновлено 30 октября 2022, 22:00
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В воскресенье, 30 октября, в поединке 12-го тура Серии А римский «Лацио» на своем поле проиграл «Салернитане» со счетом 1:3.
Чемпионат Италии. 12-й тур
Лацио – Салернитана – 1:3
Голы: Дзакканьи, 41 (1:0). Кандрева, 51 (1:1). Фасио, 68 (1:2). Диа, 76 (1:3).
Видеообзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Салернитана).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Фацио (Салернитана).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Салернитана).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
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