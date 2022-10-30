В воскресенье, 30 октября, в поединке 12-го тура Серии А римский «Лацио» на своем поле проиграл «Салернитане» со счетом 1:3.

Чемпионат Италии. 12-й тур

Лацио – Салернитана – 1:3

Голы: Дзакканьи, 41 (1:0). Кандрева, 51 (1:1). Фасио, 68 (1:2). Диа, 76 (1:3).

Видеообзор матча