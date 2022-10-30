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Испания
30 октября 2022, 20:41 | Обновлено 30 октября 2022, 20:53
981
0

Кроос в игре с Жироной отметился историческим антидостижением

Ранее подобного в карьере у немца еще не было

30 октября 2022, 20:41 | Обновлено 30 октября 2022, 20:53
981
0
Кроос в игре с Жироной отметился историческим антидостижением
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 октября, в матче 12-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Жироной», который завершился вничью 1:1, для полузащитника Тони Крооса все завершилось досрочно: он был удален с поля на первой компенсированной минуте.

Данное удаление для 32-летнего хавбека в его 15-летней карьере стало первым.

До игры с «Жироной» Тони Кроос ни разу не удался с поля ни в форме национальной сборной Германии, ни на клубном уровне, где он защищал цвета не только «Реала», а и «Баварии» с «Байером».

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Тони Кроос Реал Мадрид Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник ESPN
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