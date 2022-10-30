Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большой юбилей. Сидорчук провел 300-й матч за киевское Динамо
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 19:59 | Обновлено 30 октября 2022, 20:05
335
2

Большой юбилей. Сидорчук провел 300-й матч за киевское Динамо

Он стал 10-м игроком «Динамо», проведшим не менее 300 игр на клубном уровне

30 октября 2022, 19:59 | Обновлено 30 октября 2022, 20:05
335
2
Большой юбилей. Сидорчук провел 300-й матч за киевское Динамо
УПЛ

31-летний капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук в игре с «Кривбассом» (3:1) провел свой юбилейный, 300-й матч в составе столичного клуба во всех турнирах

В чемпионатах Украины Сидорчук провел 191 игру, в Кубке Украины – 24, еврокубках – 78 и в Суперкубке – 7. Свою первую «динамовскую» игру Сергей Сидорчук провел 10 марта 2013 в гостевом матчи с луцкой «Волынью» (2:0).

Сидорчук стал уже 10-м игроком «Динамо», проведшим не менее 300 игр на клубном уровне во времена независимости Украины, лидирует легендарный Александр Шовковский – 636 игр.

По теме:
Хавбек-голеадор. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ
ВАНАТ: «Я провел один из хороших матчей. Но все наилучшие еще впереди»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Самая главная победа – победа нашей страны»
Сергей Сидорчук юбилей Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УПЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист запросит экспертную оценку матчу со Львовом
Футбол | 30 октября 2022, 17:44 2
Металлист запросит экспертную оценку матчу со Львовом
Металлист запросит экспертную оценку матчу со Львовом

Харьковский клуб недоволен

Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Бокс | 30 октября 2022, 06:58 1
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису

Красивый жест от украинца

Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Бокс | 30.10.2022, 06:45
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
Бокс | 30.10.2022, 09:00
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
Футбол | 30.10.2022, 14:53
Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
пора заканчивать
очень прошу
Ответить
-1
Veter
ПЗДР
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
30.10.2022, 13:10 1
Бокс
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
29.10.2022, 12:29
Футбол
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
29.10.2022, 19:26 2
Другие виды
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
29.10.2022, 20:22 48
Футбол
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
30.10.2022, 06:15
Футбол
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 4
Война
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности