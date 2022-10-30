Большой юбилей. Сидорчук провел 300-й матч за киевское Динамо

31-летний капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук в игре с «Кривбассом» (3:1) провел свой юбилейный, 300-й матч в составе столичного клуба во всех турнирах

В чемпионатах Украины Сидорчук провел 191 игру, в Кубке Украины – 24, еврокубках – 78 и в Суперкубке – 7. Свою первую «динамовскую» игру Сергей Сидорчук провел 10 марта 2013 в гостевом матчи с луцкой «Волынью» (2:0).

Сидорчук стал уже 10-м игроком «Динамо», проведшим не менее 300 игр на клубном уровне во времена независимости Украины, лидирует легендарный Александр Шовковский – 636 игр.