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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Самая главная победа – победа нашей страны»
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 20:44 | Обновлено 30 октября 2022, 20:45
537
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Самая главная победа – победа нашей страны»

Главный тренер «Кривбасса» ответил на вопросы журналистов после игры с «Динамо»

30 октября 2022, 20:44 | Обновлено 30 октября 2022, 20:45
537
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Самая главная победа – победа нашей страны»
ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб пообщался с прессой после поражения от киевского «Динамо» (1:3) в 10 туре Украинской Премьер-лиги.

– Проиграли 3:1. Неплохая игра была, мне понравилась, особенно первые минут двадцать. Все удавалось, но не хватило концентрации. А потом подарили два гола, совершили две ошибки. Первая ошибка – центрального защитника, хотя мы просили через центр не играть. Идет передача через центр, обрезка, сразу же контратака, пропустили. А второй мяч – это вообще шедевр… Самое важное, что ребята не остановились, забили в конце первого тайма гол. 2:1 – вернулись в игру, вышли на второй тайм с хорошим настроением – показать себя. К сожалению, были моменты, когда можно было сравнять счет, но нам не удалось забить. А Киев забил – 3:1. Поздравляю Киев, а мы будем дальше работать, показывать лучший футбол, чем сегодня. Обидно, что из-за ошибок, которые допускают ребята, мы пропускаем.

– При счете 2:1 казалось, что команда может сравнять счет. Вас считают хорошим тренером, что вам нужно, чтобы немного поднять команду в турнирной таблице?

– Больше всего - времени. Вы видите, как собиралась команда, у нас совсем новая команда. Плюс в стране война, не было нормальных сборов, спаррингов более-менее нормальных, чтобы подготовиться так, как нужно. Но вы знаете, что у нас чемпионат сейчас такой. То же «Динамо» сколько уже очков потеряло, тот же «Шахтер»... Самое главное, что чемпионат есть. Главное его провести, чтобы он был – для ребят, которые нас защищают, сейчас многие фанаты воюют. Это самое главное. А для нас важно провести чемпионат, чтобы можно было играть в еврокубках, потому что без чемпионата не будет еврокубков. Сейчас самое главное – терпение, а самая главная победа – победа нашей страны. А потом все наладится. Желаю набраться терпения, и все наладится, – сказал Вернидуб.

После 10 тура «Кривбасс» занимает тринадцатое место в турнирной таблице.

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Источник ФК Кривбасс
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Roma513
Підтримаемо козаків, файно грали
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