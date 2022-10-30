Днепр-1 в игре с Черноморцем продлил две рекордные серии

В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги днепровский «Днепр-1» добился в Ужгороде победы над «Черноморцем» с минимальным перевесом – 1:0. Это, как известно, 8 победа в УПЛ-2022/2023 подопечных Александра Кучера.

Обыграв одесситов, «Днепр-1» довел рекордную клубную серию игр без поражений до 15 матчей – 14 побед и 1 ничья.

Кроме этого, у днепрян продолжается рекордный голевой клубный сериал, который насчитывает уже 15 матчей – 40 голов.

6 ноября подопечные Кучера сыграют в очередном туре УПЛ с «Минаем», который идет на 11 позиции, имея 9 очков после 9 игр.