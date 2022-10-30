Аталанта обыграла Эмполи, Малиновский вышел на замену

Состоялся матч 12-го тура Серии А, в котром «Аталанта» на выезде переиграла «Эмполи».

Украинский полузащитник баргамасков Руслан Малиновский вышел на замену на 65-й минуте, но результативными действиями не отличился.

«Аталанта» поднялась на вторую позицию в турнирной таблице, но конкуренты свои матчи в этом туре еще не сыграли.

Чемпионат Италии. 12-й тур

«Эмполи» – «Аталанта» – 0:2

Голы: Хатебур (32), Лукман (59).

«Эмполи» – Викарио, Эбуэхи, Луперто (Валюкевич, 46), де Винтер (Исмайли, 56), Какаче, Марин, Хендерсон (Фаццини, 66), Бандинелли (Акпа-Акпро, 77), Байрами, Дестро, Пьяца (Камбьяги, 56).

«Аталанта» – Муссо, Хатебур, Толои, Демирал, Скальвини (Джимшити, 55), Мэле (Дзортеа, 89), Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон (Малиновский, 65), Лукман (Околи, 89), Хейлунд (Сапата, 65).