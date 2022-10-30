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Чемпионат Италии
Эмполи
30.10.2022, FT 0 : 2
Аталанта
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Италия
30 октября 2022, 15:58 |
432
0

Аталанта обыграла Эмполи, Малиновский вышел на замену

Бергамаски реабилитировались после поражения от «Лацио»

30 октября 2022, 15:58 |
432
0
Аталанта обыграла Эмполи, Малиновский вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Состоялся матч 12-го тура Серии А, в котром «Аталанта» на выезде переиграла «Эмполи».

Украинский полузащитник баргамасков Руслан Малиновский вышел на замену на 65-й минуте, но результативными действиями не отличился.

«Аталанта» поднялась на вторую позицию в турнирной таблице, но конкуренты свои матчи в этом туре еще не сыграли.

Чемпионат Италии. 12-й тур

«Эмполи» – «Аталанта» – 0:2
Голы: Хатебур (32), Лукман (59).

«Эмполи» – Викарио, Эбуэхи, Луперто (Валюкевич, 46), де Винтер (Исмайли, 56), Какаче, Марин, Хендерсон (Фаццини, 66), Бандинелли (Акпа-Акпро, 77), Байрами, Дестро, Пьяца (Камбьяги, 56).
«Аталанта» – Муссо, Хатебур, Толои, Демирал, Скальвини (Джимшити, 55), Мэле (Дзортеа, 89), Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон (Малиновский, 65), Лукман (Околи, 89), Хейлунд (Сапата, 65).

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Хатебур (Аталанта).
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Эмполи Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
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Источник Sport.ua
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