Главный тренер Брюгге: «В будущем Яремчук должен сделать нечто большее»
Карл Хуфкенс хочет видеть от украинского нападающего интенсивность и драйв
Главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс рассказал, почему украинского форварда Романа Яремчука не включили в заявку команды на последние матчи, в частности, на поединок чемпионата Бельгии против «Остенде».
«С Романом нет никаких структурных проблем. Пока мы не пришли к согласию относительно того, как заполнить позицию нападающего. В будущем я не думаю, что это останется проблемой. Это не обязательно тактический вопрос. Это больше интенсивность и драйв, который я хочу видеть.
В будущем Яремчук должен сделать там нечто большее. Это мое послание ему», – отметил тренер «Брюгге».
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