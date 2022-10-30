Главный тренер Брюгге: «В будущем Яремчук должен сделать нечто большее»

Главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс рассказал, почему украинского форварда Романа Яремчука не включили в заявку команды на последние матчи, в частности, на поединок чемпионата Бельгии против «Остенде».

«С Романом нет никаких структурных проблем. Пока мы не пришли к согласию относительно того, как заполнить позицию нападающего. В будущем я не думаю, что это останется проблемой. Это не обязательно тактический вопрос. Это больше интенсивность и драйв, который я хочу видеть.

В будущем Яремчук должен сделать там нечто большее. Это мое послание ему», – отметил тренер «Брюгге».