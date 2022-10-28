Бельгия28 октября 2022, 20:48 | Обновлено 28 октября 2022, 20:57
834
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Что случилось? Яремчук не попал в заявку на матч Брюгге с Остенде
Другой украинец – Эдуард Соболь – включен в список из 20 футболистов
28 октября 2022, 20:48 | Обновлено 28 октября 2022, 20:57
834
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29 октября состоится матч 15-го тура чемпионата Бельгии между «Брюгге» и «Остенде».
В заявку на матч не попал украинский форвард Роман Яремчук, причина пока неизвестна.
Другой украинец – Эдуард Соболь – включен в список из 20 футболистов, которые готовятся к матчу.
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