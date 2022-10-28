Что случилось? Яремчук не попал в заявку на матч Брюгге с Остенде

29 октября состоится матч 15-го тура чемпионата Бельгии между «Брюгге» и «Остенде».

В заявку на матч не попал украинский форвард Роман Яремчук, причина пока неизвестна.

Другой украинец – Эдуард Соболь – включен в список из 20 футболистов, которые готовятся к матчу.