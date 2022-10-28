Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что случилось? Яремчук не попал в заявку на матч Брюгге с Остенде
Бельгия
28 октября 2022, 20:48 | Обновлено 28 октября 2022, 20:57
834
1

Что случилось? Яремчук не попал в заявку на матч Брюгге с Остенде

Другой украинец – Эдуард Соболь – включен в список из 20 футболистов

28 октября 2022, 20:48 | Обновлено 28 октября 2022, 20:57
834
1
Что случилось? Яремчук не попал в заявку на матч Брюгге с Остенде
ФК Брюгге. Роман Яремчук

29 октября состоится матч 15-го тура чемпионата Бельгии между «Брюгге» и «Остенде».

В заявку на матч не попал украинский форвард Роман Яремчук, причина пока неизвестна.

Другой украинец – Эдуард Соболь – включен в список из 20 футболистов, которые готовятся к матчу.

По теме:
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Некоторые игроки сыграли выше всяческих похвал»
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
Брюгге – Порту – 0:4. Без Яремчука и Соболя. Видео голов и обзор матча
Остенде Брюгге чемпионат Бельгии по футболу заявка Роман Яремчук Эдуард Соболь
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Брюгге
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аталанта готовится к продаже Малиновского
Футбол | 28 октября 2022, 18:16 2
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского

«Богиня» рассчитывает на расставание с украинцем ближайшей зимой

Ломаченко рассказал, что думает о путине
Бокс | 27 октября 2022, 21:45 13
Ломаченко рассказал, что думает о путине
Ломаченко рассказал, что думает о путине

Василий ушел от прямого ответа

Кахим Пэррис и Самба Диалло дебютировали за Динамо в еврокубках
Футбол | 28.10.2022, 13:04
Кахим Пэррис и Самба Диалло дебютировали за Динамо в еврокубках
Кахим Пэррис и Самба Диалло дебютировали за Динамо в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Футбол | 28.10.2022, 09:10
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
Футбол | 27.10.2022, 21:39
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
возможно переходит в Шахтер
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
28.10.2022, 03:45 2
Футбол
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
27.10.2022, 14:50 13
Футбол
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
26.10.2022, 17:51
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
28.10.2022, 02:17 1
Бокс
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
26.10.2022, 16:00 10
Футбол
Победный бой с фаворитом. Прометей обыграл Бурсаспор в Еврокубке
Победный бой с фаворитом. Прометей обыграл Бурсаспор в Еврокубке
26.10.2022, 21:05 3
Баскетбол
«Держать Херсон до последнего». ВСУ рассказали о ситуации в области
«Держать Херсон до последнего». ВСУ рассказали о ситуации в области
26.10.2022, 22:51
Война
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
27.10.2022, 00:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности