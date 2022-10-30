Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев

Поединок с «Днепром-1» (0:1) стал 450-м для 35-летнего форварда «моряков» Александра Гладкого в рядах украинских клубов. Он стал 14-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости.

185 матчей Гладкий провел за «Шахтер», 89 – за «Карпаты», 57 – за «Харьков», 51 – за «Зарю», 31 – за «Днепр», 15 – за «Черноморец», по 11 – за «Динамо» и «Металлист». 346 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 53 – в еврокубках, 46 – в Кубке Украины и 5 – в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в число, так сказать, супергвардейцев, Александру понадобилось 18 лет 97 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2004 года в гостевом матче «Металлиста», чьи цвета он тогда защищал, против «Ворсклы» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 450 матчей за украинские клубы за годы независимости (1992-2022)

Игрок ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 426 60 9 143 638 2. Дарио СРНА 339 48 12 137 536 3. Андрей ПЯТОВ 342 41 10 132 526 4. Олег ШЕЛАЕВ 412 48 - 56 516 5. Руслан РОТАНЬ 375 54 2 68 499 6. Вячеслав ЧЕЧЕР 410 45 1 33 489 7. Александр ГОРЯИНОВ 391 46 - 41 478 8. Олег ГУСЕВ 319 48 6 98 471 9. Максим ШАЦКИХ 341 49 4 75 469 10. Александр ЧИЖЕВСКИЙ 400 58 - 3 462 11. Руслан КОСТЫШИН 359 63 - 34 456 12. Тарас СТЕПАНЕНКО 323 33 11 86 453 13. Владислав ВАЩУК 343 47 - 62 452 14. Александр ГЛАДКИЙ 346 46 5 53 450

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.