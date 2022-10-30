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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 14:46 | Обновлено 30 октября 2022, 14:58
836
0

Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев

35-летний форвард «моряков» провел 450-й матч в рядах украинских клубов

30 октября 2022, 14:46 | Обновлено 30 октября 2022, 14:58
836
0
Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев
СК Днепр-1. Александр Гладкий

Поединок с «Днепром-1» (0:1) стал 450-м для 35-летнего форварда «моряков» Александра Гладкого в рядах украинских клубов. Он стал 14-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости.

185 матчей Гладкий провел за «Шахтер», 89 – за «Карпаты», 57 – за «Харьков», 51 – за «Зарю», 31 – за «Днепр», 15 – за «Черноморец», по 11 – за «Динамо» и «Металлист». 346 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 53 – в еврокубках, 46 – в Кубке Украины и 5 – в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в число, так сказать, супергвардейцев, Александру понадобилось 18 лет 97 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2004 года в гостевом матче «Металлиста», чьи цвета он тогда защищал, против «Ворсклы» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 450 матчей за украинские клубы за годы независимости (1992-2022)

 

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

638

2.

Дарио СРНА

339

48

12

137

536

3.

Андрей ПЯТОВ

342

41

10

132

526

4.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

516

5.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

499

6.

Вячеслав ЧЕЧЕР

410

45

1

33

489

7.

Александр ГОРЯИНОВ

391

46

-

41

478

8.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

471

9.

Максим ШАЦКИХ

341

49

4

75

469

10.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

400

58

-

3

462

11.

Руслан КОСТЫШИН

359

63

-

34

456

12.

Тарас СТЕПАНЕНКО

323

33

11

86

453

13.

Владислав ВАЩУК

343

47

-

62

452

14.

Александр ГЛАДКИЙ

346

46

5

53

450

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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