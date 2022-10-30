Александр Гладкий вошел в число супергвардейцев
35-летний форвард «моряков» провел 450-й матч в рядах украинских клубов
Поединок с «Днепром-1» (0:1) стал 450-м для 35-летнего форварда «моряков» Александра Гладкого в рядах украинских клубов. Он стал 14-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости.
185 матчей Гладкий провел за «Шахтер», 89 – за «Карпаты», 57 – за «Харьков», 51 – за «Зарю», 31 – за «Днепр», 15 – за «Черноморец», по 11 – за «Динамо» и «Металлист». 346 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 53 – в еврокубках, 46 – в Кубке Украины и 5 – в Суперкубке Украины.
Чтобы войти в число, так сказать, супергвардейцев, Александру понадобилось 18 лет 97 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 июля 2004 года в гостевом матче «Металлиста», чьи цвета он тогда защищал, против «Ворсклы» (1:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие 450 матчей за украинские клубы за годы независимости (1992-2022)
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
426
|
60
|
9
|
143
|
638
|
2.
|
Дарио СРНА
|
339
|
48
|
12
|
137
|
536
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
342
|
41
|
10
|
132
|
526
|
4.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
412
|
48
|
-
|
56
|
516
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
375
|
54
|
2
|
68
|
499
|
6.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
410
|
45
|
1
|
33
|
489
|
7.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
391
|
46
|
-
|
41
|
478
|
8.
|
Олег ГУСЕВ
|
319
|
48
|
6
|
98
|
471
|
9.
|
Максим ШАЦКИХ
|
341
|
49
|
4
|
75
|
469
|
10.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
400
|
58
|
-
|
3
|
462
|
11.
|
Руслан КОСТЫШИН
|
359
|
63
|
-
|
34
|
456
|
12.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
323
|
33
|
11
|
86
|
453
|
13.
|
Владислав ВАЩУК
|
343
|
47
|
-
|
62
|
452
|
14.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
346
|
46
|
5
|
53
|
450
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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