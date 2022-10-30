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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 14:30 | Обновлено 30 октября 2022, 14:33
233
0

Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 октября в 13.00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги

30 октября 2022, 14:30 | Обновлено 30 октября 2022, 14:33
233
0
Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

В понедельник, 31 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Верес». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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