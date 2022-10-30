В понедельник, 31 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Верес». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 13:00.

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«Колос» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports.