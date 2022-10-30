Виталий ВОЛОЧАЙ: «То, что сделал комментатор Кириченко, – это гениально»

Спортивный комментатор Виталий Волочай рассказал подробнее о курьезном случае, произошедшем на украинском футбольном телевидении.

Напомним, что Юрий Кириченко прокомментировал два футбольных матча одновременно в прямом эфире на двух разных каналах.

«Я в этот день комментировал матч «Фрайбурга» на Setanta, он был в 18:30. Во время второго тайма ко мне подошел Юра Кириченко, поднес мне бумажку, на которой было написано: «Привет. «Унион» – «Штутгарт» в 20:30. Сможешь меня подменить?».

Когда мяч выбили в аут, я себя размутил и извинился перед Юрой, потому что у меня был второй матч этого дня. Взять третий мне было очень тяжело физически. К тому же матч «Униона» завершился бы в 22:25, я мог бы не успеть вернуться домой к комендантскому часу. Он сказал «Окей» и пошел дальше работать.

Насколько я знаю, на матче «Фенербахче» против «Фатих Карагюмрюка» не стоял комментатор в том расписании, которое у нас было на MEGOGO в начале недели. Возможно, там что-то изменилось. Я не знаю, кто его попросил подменить и как это получилось, но не должно быть такого, что он должен стоять на этих двух матчах. Но как-то так вышло. Почему он не сделал выбор в пользу одного или другого матча – вопрос другой. Но так сложились обстоятельства.

По отношению к зрителю – это неправильно, это неуважение. Здесь вопросов нет. Но блин, это гениально. Я не знаю, смог ли я бы так. Я поставил себе задачу, я хочу попытаться повторить это в домашних условиях. Я никогда не сделаю этого в эфире.

Комментировать «Реал» легко, «Кремонезе» – «Сампдорию» – тоже ок. А когда ты комментируешь «Нант» в два часа дня, светит солнце, а у них желто-багряная форма, зелено-светлые номера и 11 темнокожих футболистов, ты такой: «Что вообще происходит?».

А у Кириченко было два таких матча: «Фенербахче», «Карагюмрюк» и «Унион» играют в полосатой форме, а номеров не видно. Не знаю, как это все уложить в голове. Поэтому за попытку я Юре ставлю 5, за реализацию…», – сказал Волочай.