В понедельник, 31 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Верес».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 13:00.

«Колос» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес», за которой следите здесь.