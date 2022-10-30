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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 14:00 |
173
0

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Колос – Верес

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги

30 октября 2022, 14:00 |
173
0
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Колос – Верес
ФК Колос

В понедельник, 31 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Верес».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 13:00.

«Колос» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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