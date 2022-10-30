ВИДЕО. Игроки Боруссии Д ярко отпраздновали с фанами победу во Франкфурте
Фанатский сектор пел стоя
В матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Дортмунда одержала выездную победу во Франкфурте над местным «Айнтрахтом».
После встречи все игроки «шмелей» обнялись и вместе с фанатским сектором отпраздновали эту важную победу.
«Сражались вместе», – подписал видео официальный аккаунт «Боруссии» в твиттере.
Эта победа позволила команде Эдина Терзича обойти франкфуртцев в турнирной таблице.
Чемпионат Германии. 12-й тур
«Айнтрахт» Франкфурт – «Боруссия» Дортмунд – 1:2
Голы: Камада, 26 - Брандт, 21, Беллингхэм, 52
Zusammen erkämpft! 💛⚔️ #SGEBVB pic.twitter.com/m923Yllaxy— Borussia Dortmund (@BVB) October 29, 2022
События матча
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