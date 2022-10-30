ВИДЕО. Игроки Боруссии Д ярко отпраздновали с фанами победу во Франкфурте

В матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Дортмунда одержала выездную победу во Франкфурте над местным «Айнтрахтом».

После встречи все игроки «шмелей» обнялись и вместе с фанатским сектором отпраздновали эту важную победу.

«Сражались вместе», – подписал видео официальный аккаунт «Боруссии» в твиттере.

Эта победа позволила команде Эдина Терзича обойти франкфуртцев в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. 12-й тур

«Айнтрахт» Франкфурт – «Боруссия» Дортмунд – 1:2

Голы: Камада, 26 - Брандт, 21, Беллингхэм, 52