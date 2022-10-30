Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игроки Боруссии Д ярко отпраздновали с фанами победу во Франкфурте
Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
29.10.2022, FT 1 : 2
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
30 октября 2022, 14:02 | Обновлено 30 октября 2022, 14:34
334
0

ВИДЕО. Игроки Боруссии Д ярко отпраздновали с фанами победу во Франкфурте

Фанатский сектор пел стоя

30 октября 2022, 14:02 | Обновлено 30 октября 2022, 14:34
334
0
ВИДЕО. Игроки Боруссии Д ярко отпраздновали с фанами победу во Франкфурте
ФК Боруссия Дортмунд

В матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Дортмунда одержала выездную победу во Франкфурте над местным «Айнтрахтом».

После встречи все игроки «шмелей» обнялись и вместе с фанатским сектором отпраздновали эту важную победу.

«Сражались вместе», – подписал видео официальный аккаунт «Боруссии» в твиттере.

Эта победа позволила команде Эдина Терзича обойти франкфуртцев в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. 12-й тур

«Айнтрахт» Франкфурт – «Боруссия» Дортмунд – 1:2
Голы: Камада, 26 - Брандт, 21, Беллингхэм, 52

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
По теме:
Виталий ВОЛОЧАЙ: «То, что сделал комментатор Кириченко, – это гениально»
Бавария – Майнц – 6:2. Голевое шоу в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Лейпциг выиграл перед матчем с Шахтером, Бавария забила 6 голов
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Боруссия Дортмунд
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Бокс | 30 октября 2022, 06:45 0
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя

Смотрите видеообзор поединка украинца в Нью-Йорке

ФОТО. Динамо определилось, в какой форме сыграет с Кривбассом во Львове
Футбол | 30 октября 2022, 12:30 0
ФОТО. Динамо определилось, в какой форме сыграет с Кривбассом во Львове
ФОТО. Динамо определилось, в какой форме сыграет с Кривбассом во Львове

Встреча начнется в 17:00 по Киеву

Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Бокс | 30.10.2022, 06:23
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 950 оккупантов, 1 самолет и 52 ББМ
Война | 30.10.2022, 11:21
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 950 оккупантов, 1 самолет и 52 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 950 оккупантов, 1 самолет и 52 ББМ
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Бокс | 30.10.2022, 06:58
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
28.10.2022, 09:10 32
Футбол
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
29.10.2022, 19:26 1
Другие виды
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЧМ-2022 в Катаре
28.10.2022, 09:42 11
Футбол
Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
28.10.2022, 12:55 10
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
28.10.2022, 23:35 1
Бокс
ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу
ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу
29.10.2022, 08:20 3
Теннис
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
29.10.2022, 10:36 17
Футбол
В Севастополе взрывы. Повреждены четыре военных корабля россии
В Севастополе взрывы. Повреждены четыре военных корабля россии
29.10.2022, 13:23 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности