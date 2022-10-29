Лейпциг выиграл перед матчем с Шахтером, Бавария забила 6 голов

«Лейпциг» в матче чемпионата Германии обыграл «Байер» со счетом 2:0 благодаря голам Нкунку и Вернера. Команда поднялась на 6-е место Бундеслиги.

Уже в среду «Лейпциг» сыграет с «Шахтером» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов в битве за выход в плей-офф турнира.

В лидеры Бундеслиги вышла «Бавария», которая разгромила «Майнц» 6:2.

Чемпионат Германии. 12-й тур

Бавария - Майнц 6:2

Голы: Гнабри, 5, Мусиала, 28, Мане, 43, Горецка, 58, Тель, 79, Чупо-Мотинг, 86 - Видмер, 45, Ингвартсен, 82

Лейпциг - Байер 2:0

Голы: Нкунку, 32, Вернер, 86

Штутгарт - Аугсбург 2:1

Голы: Гирасси, 15, Антон, 90 - Нидерлехер, 4

Вольфсбург - Бохум 4:0

Голы: Нмеча, 28, 58, Баку, 35, Винд, 80

Турнирная таблица