Лейпциг выиграл перед матчем с Шахтером, Бавария забила 6 голов
Мюнхенская команда снова лидирует в таблице
«Лейпциг» в матче чемпионата Германии обыграл «Байер» со счетом 2:0 благодаря голам Нкунку и Вернера. Команда поднялась на 6-е место Бундеслиги.
Уже в среду «Лейпциг» сыграет с «Шахтером» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов в битве за выход в плей-офф турнира.
В лидеры Бундеслиги вышла «Бавария», которая разгромила «Майнц» 6:2.
Чемпионат Германии. 12-й тур
Бавария - Майнц 6:2
Голы: Гнабри, 5, Мусиала, 28, Мане, 43, Горецка, 58, Тель, 79, Чупо-Мотинг, 86 - Видмер, 45, Ингвартсен, 82
Лейпциг - Байер 2:0
Голы: Нкунку, 32, Вернер, 86
Штутгарт - Аугсбург 2:1
Голы: Гирасси, 15, Антон, 90 - Нидерлехер, 4
Вольфсбург - Бохум 4:0
Голы: Нмеча, 28, 58, Баку, 35, Винд, 80
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