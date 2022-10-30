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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 13:22 | Обновлено 30 октября 2022, 13:36
267
0

Бущан вернулся в общую группу Динамо

Георгий провел уже две полноценные тренировки

30 октября 2022, 13:22 | Обновлено 30 октября 2022, 13:36
267
0
Бущан вернулся в общую группу Динамо
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан вернулся к тренировкам с командой. Он провел уже два полноценных занятия с основной группой.

Напомним, Георгий получил травму во время матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо». Он провел на поле все 90 минут, однако испытывал дискомфорт во время матча.

12 сентября Георгий перенес операцию после того как у него было диагностировано повреждение заднего рога ранее сшитого мениска.

Несколько недель назад голкипер приступил к беговой работе на поле, а теперь вернулся к полноценным тренировкам.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Георгий Бущан
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Источник ФК Динамо Киев
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