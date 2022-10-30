Бущан вернулся в общую группу Динамо

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан вернулся к тренировкам с командой. Он провел уже два полноценных занятия с основной группой.

Напомним, Георгий получил травму во время матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Фенербахче» – «Динамо». Он провел на поле все 90 минут, однако испытывал дискомфорт во время матча.

12 сентября Георгий перенес операцию после того как у него было диагностировано повреждение заднего рога ранее сшитого мениска.

Несколько недель назад голкипер приступил к беговой работе на поле, а теперь вернулся к полноценным тренировкам.