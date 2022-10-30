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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 13:13 | Обновлено 30 октября 2022, 13:16
87
0

Егор НАЗАРИНА: «Матч с Александрией был сложным»

Хавбек «Шахтера» – о ничьей в УПЛ

30 октября 2022, 13:13 | Обновлено 30 октября 2022, 13:16
87
0
Егор НАЗАРИНА: «Матч с Александрией был сложным»
ФК Шахтер Донецк. Егор Назарина

Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина рассказал об игре против «Александрии» (2:2) и ожиданиях от матча с «Лейпцигом».

– Егор, насколько непростым получился этот поединок для вашей команды?
– По игре было видно, что матч был сложным. Мы уступали 0:1, хорошо, что получилось отыграться, вели 2:1, но в конце пропустили. Тяжелый матч, сложный по эмоциям. Сделаем выводы и будем двигаться дальше.

– Как на игре сказалась воздушная тревога и что делали во время паузы?
– В перерыве у нас была теория: тренерский штаб отметил моменты, которые нам надо было поменять в игре. Мы вышли и сделали это – за пять минут забили гол и сравняли счет.

– Как пришлось перестраиваться после удаления Тейлора?
– Получилось неплохо, я думаю, потому что мы забили гол, 2:1 выигрывали, однако в конце пропустили. Но даже в меньшинстве неплохо играли.

– Насколько сложно было в меньшинстве с «Александрией»?
– В меньшинстве всегда тяжело играть – не имеет значения, с какой командой. Но даже в меньшинстве мы играли неплохо и забили. Так что справлялись. Однако счет на табло, как говорят. Поэтому будем анализировать и идти дальше.

– Как этот матч отразится на подготовке к будущей игре с «Лейпцигом»?
– Физически была тяжелая игра, морально – тоже. Но мы будем готовы к матчу с «Лейпцигом». Это уже следующий поединок, и мы думаем только о нем.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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