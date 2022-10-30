Украина. Вторая лига30 октября 2022, 12:47 | Обновлено 30 октября 2022, 12:57
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Чайка – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 30 октября в 14:00
30 октября 2022, 12:47 | Обновлено 30 октября 2022, 12:57
58
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В воскресенье, 30 октября, состоится матч 9-го тура Второй лиги Украины, в котором «Чайка» примет «Звягель». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
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