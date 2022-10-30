Александрия удивила Шахтер: выполнили больше передач с лучшей точностью

Накануне во Львове состоялся матч 10-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Александрией», который завершился ничьей 2:2.

В этом поединке номинальные гости удивили «горняков» не только итоговым результатом, но и качеством игры. В частности, по данным Wyscout, «Александрия» меньше владела мячом (48% против 52%), однако выполнила больше передач (458 против 444), точность которых, к тому же, оказалась более высокой, чем у «Шахтера» (90% против 85%).

Пасов вперед у «Шахтера» было несколько больше, чем у «Александрии» (151 против 133), но их точность у дончан оказалась катастрофически низкой (68% против 86%).

В то же время «Шахтер» выглядел лучше соперника в качестве ведения единоборств – 55% выигранных дуэлей против 41%.

Что касается показателя ожидаемых голов (xG), то он оказался более высоким у «Шахтера» - 1,59 против 0,81.