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  4. Александрия удивила Шахтер: выполнили больше передач с лучшей точностью
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 12:06 | Обновлено 30 октября 2022, 12:11
146
1

Александрия удивила Шахтер: выполнили больше передач с лучшей точностью

Ничью 2:2 нельзя называть нелогичной

30 октября 2022, 12:06 | Обновлено 30 октября 2022, 12:11
146
1
Александрия удивила Шахтер: выполнили больше передач с лучшей точностью
shakhtar.com

Накануне во Львове состоялся матч 10-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Александрией», который завершился ничьей 2:2.

В этом поединке номинальные гости удивили «горняков» не только итоговым результатом, но и качеством игры. В частности, по данным Wyscout, «Александрия» меньше владела мячом (48% против 52%), однако выполнила больше передач (458 против 444), точность которых, к тому же, оказалась более высокой, чем у «Шахтера» (90% против 85%).

Пасов вперед у «Шахтера» было несколько больше, чем у «Александрии» (151 против 133), но их точность у дончан оказалась катастрофически низкой (68% против 86%).

В то же время «Шахтер» выглядел лучше соперника в качестве ведения единоборств – 55% выигранных дуэлей против 41%.

Что касается показателя ожидаемых голов (xG), то он оказался более высоким у «Шахтера» - 1,59 против 0,81.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 1
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roman75zpr
Это во многом заслуга тренера, он отвечает за сыгранность игроков... Пример некоторым "незаменимым опытным" тренерам, у которых подбор игроков не хуже
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