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WTA
30 октября 2022, 11:59 | Обновлено 30 октября 2022, 12:01
216
0

Людмила КИЧЕНОК: «Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой»

Украинской теннисистке придется выходить на корт против россиянки

30 октября 2022, 11:59 | Обновлено 30 октября 2022, 12:01
216
0
Людмила КИЧЕНОК: «Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Десятая ракетка мира в парном разряде Людмила Киченок прокомментировала результаты жеребьевки WTA Finals.

«Обе группы очень сильные. Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой, и все понимают почему, но что имеем, то имеем. Кстати говоря, каждую из этих команд мы побеждали летом, поэтому в целом это неплохой жребий», – сказала Люда.

Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии начнут турнир против дуэта Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Бельгия).

Отметим, что турнир WTA Finals состоится с 31 октября по 7 ноября в в Форт-Уорте (Техас, США).

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Источник Большой теннис Украины
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