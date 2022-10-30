Людмила КИЧЕНОК: «Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой»

Десятая ракетка мира в парном разряде Людмила Киченок прокомментировала результаты жеребьевки WTA Finals.

«Обе группы очень сильные. Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой, и все понимают почему, но что имеем, то имеем. Кстати говоря, каждую из этих команд мы побеждали летом, поэтому в целом это неплохой жребий», – сказала Люда.

Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии начнут турнир против дуэта Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Бельгия).

Отметим, что турнир WTA Finals состоится с 31 октября по 7 ноября в в Форт-Уорте (Техас, США).