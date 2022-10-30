Людмила КИЧЕНОК: «Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой»
Украинской теннисистке придется выходить на корт против россиянки
Десятая ракетка мира в парном разряде Людмила Киченок прокомментировала результаты жеребьевки WTA Finals.
«Обе группы очень сильные. Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой, и все понимают почему, но что имеем, то имеем. Кстати говоря, каждую из этих команд мы побеждали летом, поэтому в целом это неплохой жребий», – сказала Люда.
Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии начнут турнир против дуэта Вероника Кудерметова / Элиза Мертенс (Бельгия).
Отметим, что турнир WTA Finals состоится с 31 октября по 7 ноября в в Форт-Уорте (Техас, США).
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