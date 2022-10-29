Киченок и Остапенко узнали первых соперниц на Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) узнали соперниц по групповому этапу Итогового турнира WTA.

Восемь пар распределены на две группы, которые в этом году получили название в честь легенд тенниса Пэм Шрайвер и Розы Казалс.

Группа «Пэм Шрайвер»:

Габриэла Дабровски (США) / Джулиана Олмос (Мексика) [2]

Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [4]

Людмили Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [5]

Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Аддад-Майя (Бразилия) [7]

Группа «Роза Казалс»:

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) [1]

Кори Гауфф (США) / Джессика Пегула (США) [3]

Сюй Ифань (Китай) / Ян Чжаосюань (Китай) [6]

Дезире Кравчик (Нидерланды) / Деми Схююрс (США) [8]

Отметим, что турнир WTA Finals состоится с 31 октября по 7 ноября в в Форт-Уорте (Техас, США).

Ранее стали известны составы групп Итогов турнира WTA в одиночном разряде.