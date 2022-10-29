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WTA
29 октября 2022, 10:01 | Обновлено 29 октября 2022, 10:08
202
0

Киченок и Остапенко узнали первых соперниц на Итоговом турнире WTA

Состоялась жеребьевка парного разряда турнира WTA Finals

29 октября 2022, 10:01 | Обновлено 29 октября 2022, 10:08
202
0
Киченок и Остапенко узнали первых соперниц на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) узнали соперниц по групповому этапу Итогового турнира WTA.

Восемь пар распределены на две группы, которые в этом году получили название в честь легенд тенниса Пэм Шрайвер и Розы Казалс.

Группа «Пэм Шрайвер»:

  • Габриэла Дабровски (США) / Джулиана Олмос (Мексика) [2]
  • Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [4]
  • Людмили Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [5]
  • Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Аддад-Майя (Бразилия) [7]

Группа «Роза Казалс»:

  • Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) [1]
  • Кори Гауфф (США) / Джессика Пегула (США) [3]
  • Сюй Ифань (Китай) / Ян Чжаосюань (Китай) [6]
  • Дезире Кравчик (Нидерланды) / Деми Схююрс (США) [8]

Отметим, что турнир WTA Finals состоится с 31 октября по 7 ноября в в Форт-Уорте (Техас, США).

Ранее стали известны составы групп Итогов турнира WTA в одиночном разряде.

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Катерина Синякова Барбора Крейчикова Кори Гауфф Джессика Пегула Сюй Ифань Ян Чжаосюань Дезире Кравчик Деми Схюрс Габриэла Дабровски Джулиана Олмос Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Людмила Киченок Алена Остапенко Анна Данилина Беатрис Хаддад Майя Итоговый турнир WTA жеребьевка
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Источник Sport.ua
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