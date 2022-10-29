Киченок и Остапенко узнали первых соперниц на Итоговом турнире WTA
Состоялась жеребьевка парного разряда турнира WTA Finals
Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) узнали соперниц по групповому этапу Итогового турнира WTA.
Восемь пар распределены на две группы, которые в этом году получили название в честь легенд тенниса Пэм Шрайвер и Розы Казалс.
Группа «Пэм Шрайвер»:
- Габриэла Дабровски (США) / Джулиана Олмос (Мексика) [2]
- Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [4]
- Людмили Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [5]
- Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Аддад-Майя (Бразилия) [7]
Группа «Роза Казалс»:
- Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) [1]
- Кори Гауфф (США) / Джессика Пегула (США) [3]
- Сюй Ифань (Китай) / Ян Чжаосюань (Китай) [6]
- Дезире Кравчик (Нидерланды) / Деми Схююрс (США) [8]
Отметим, что турнир WTA Finals состоится с 31 октября по 7 ноября в в Форт-Уорте (Техас, США).
Ранее стали известны составы групп Итогов турнира WTA в одиночном разряде.
#WTAFinals Doubles Draw:— WTA Insider (@WTA_insider) October 29, 2022
Rosie Casals Group
1. Krejcikova/Siniakova
3. Gauff/Pegula
6. Xu/Yang
8. Krawczyk/Schuurs
Pam Shriver Group
2. Dabrowski/Olmos
4. Kudermetova/Mertens
5. Kichenok/Ostapenko
7. Danilina/Haddad Maia
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