Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не взяли три очка. Команда разочарована»

Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Михайличенко прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

– Команда хорошо играла, но, к сожалению, мы не взяли три очка. Вся команда разочарована. Так что будем дальше готовиться.

– Ты забил из непривычной для твоей позиции точки. Как так вышло?

– Мы сделали ротацию на фланге, и я оказался в центре поля. Увидел, что атака идет через правый фланг и Тейлор пошел обыгрывать один в один. Подумал, что пойду в штрафную, а Тейлор разыграл и выкатил мяч мне. Так и получилось, что я там оказался.

– Что больше отразилось на команде во втором тайме: воздушная тревога или игра в меньшинстве?

– После воздушной тревоги мы хорошо начали, забили быстрый гол. А после удаления оставалось еще много времени, мы оборонялись и строили игру от контратак.

– Что делали во время воздушной тревоги?

– Разбирали некоторые ситуации.

– Как настрой перед матчем с «Лейпцигом»?

– Настрой боевой, будем готовиться!