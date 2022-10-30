Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не взяли три очка. Команда разочарована»
Защитник «Шахтера» – о ничьей с «Александрией»
Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Михайличенко прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.
– Команда хорошо играла, но, к сожалению, мы не взяли три очка. Вся команда разочарована. Так что будем дальше готовиться.
– Ты забил из непривычной для твоей позиции точки. Как так вышло?
– Мы сделали ротацию на фланге, и я оказался в центре поля. Увидел, что атака идет через правый фланг и Тейлор пошел обыгрывать один в один. Подумал, что пойду в штрафную, а Тейлор разыграл и выкатил мяч мне. Так и получилось, что я там оказался.
– Что больше отразилось на команде во втором тайме: воздушная тревога или игра в меньшинстве?
– После воздушной тревоги мы хорошо начали, забили быстрый гол. А после удаления оставалось еще много времени, мы оборонялись и строили игру от контратак.
– Что делали во время воздушной тревоги?
– Разбирали некоторые ситуации.
– Как настрой перед матчем с «Лейпцигом»?
– Настрой боевой, будем готовиться!
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