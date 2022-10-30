Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не взяли три очка. Команда разочарована»
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 10:49 | Обновлено 30 октября 2022, 10:54
422
3

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не взяли три очка. Команда разочарована»

Защитник «Шахтера» – о ничьей с «Александрией»

30 октября 2022, 10:49 | Обновлено 30 октября 2022, 10:54
422
3
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не взяли три очка. Команда разочарована»
ФК Шахтер Донецк. Богдан Михайличенко

Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Михайличенко прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

– Команда хорошо играла, но, к сожалению, мы не взяли три очка. Вся команда разочарована. Так что будем дальше готовиться.

– Ты забил из непривычной для твоей позиции точки. Как так вышло?
– Мы сделали ротацию на фланге, и я оказался в центре поля. Увидел, что атака идет через правый фланг и Тейлор пошел обыгрывать один в один. Подумал, что пойду в штрафную, а Тейлор разыграл и выкатил мяч мне. Так и получилось, что я там оказался.

– Что больше отразилось на команде во втором тайме: воздушная тревога или игра в меньшинстве?
– После воздушной тревоги мы хорошо начали, забили быстрый гол. А после удаления оставалось еще много времени, мы оборонялись и строили игру от контратак.

– Что делали во время воздушной тревоги?
– Разбирали некоторые ситуации.

– Как настрой перед матчем с «Лейпцигом»?
– Настрой боевой, будем готовиться!

По теме:
Александрия удивила Шахтер: выполнили больше передач с лучшей точностью
Оболонь – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Буковина – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Богдан Михайличенко Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
Бокс | 30 октября 2022, 09:00 13
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко

Александр рискует снова нарваться на волну критики

ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
Футбол | 30 октября 2022, 10:28 0
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Статистика ударов: Ломаченко бил меньше, но точнее
Бокс | 30.10.2022, 08:10
Статистика ударов: Ломаченко бил меньше, но точнее
Статистика ударов: Ломаченко бил меньше, но точнее
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Бокс | 30.10.2022, 06:58
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Футбол | 29.10.2022, 19:40
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ретро Футбол
Ще й Зубков вилетів надовго. Хороший матч для данєцкіх. Чекаємо сьогодні перемог Дніпра-1 та Динамо Київ
Ответить
+1
Gargantua
надеюсь они премиальные отдадут Мудрику
Ответить
0
Veter
Пора уже настраиваться на Минай, потому что с Лейпцигом ничего не светит. Там команда проснулась и ожила.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 1
Бокс
Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
28.10.2022, 12:55 10
Футбол
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
29.10.2022, 17:43 2
Футбол
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
28.10.2022, 14:59 11
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
28.10.2022, 23:35 1
Бокс
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
30.10.2022, 06:45
Бокс
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности