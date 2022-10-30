29 октября состоялся матч 14-го тура чемпионата Англии по футболу между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей из Лондона.

Чемпионат Англии по футболу. 14-й тур

АПЛ. 29 октября

«Борнмут» – «Тоттенхэм» – 2:3

Голы: Мур, 22, 49 – Сессеньон, 57, Дэвис, 73, Бентанкур, 90+2