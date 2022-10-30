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Борнмут
29.10.2022, FT 2 : 3
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Англия
30 октября 2022, 03:40 |
29
0

Борнмут – Тоттенхэм – 2:3. Невероятный камбек шпор. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ

30 октября 2022, 03:40 |
29
0
Борнмут – Тоттенхэм – 2:3. Невероятный камбек шпор. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября состоялся матч 14-го тура чемпионата Англии по футболу между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей из Лондона.

Чемпионат Англии по футболу. 14-й тур

АПЛ. 29 октября

«Борнмут» – «Тоттенхэм» – 2:3

Голы: Мур, 22, 49 – Сессеньон, 57, Дэвис, 73, Бентанкур, 90+2

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Дэйвис (Тоттенхэм).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Тоттенхэм).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Борнмут).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Борнмут).
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Источник Sport.ua
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