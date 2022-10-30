Англия30 октября 2022, 03:40 |
29
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Борнмут – Тоттенхэм – 2:3. Невероятный камбек шпор. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ
30 октября 2022, 03:40 |
29
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29 октября состоялся матч 14-го тура чемпионата Англии по футболу между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей из Лондона.
Чемпионат Англии по футболу. 14-й тур
АПЛ. 29 октября
«Борнмут» – «Тоттенхэм» – 2:3
Голы: Мур, 22, 49 – Сессеньон, 57, Дэвис, 73, Бентанкур, 90+2
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Дэйвис (Тоттенхэм).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Тоттенхэм).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Борнмут).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Борнмут).
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