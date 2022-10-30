Интер Милан

Интер – Сампдория – 3:0. Нерадзурри набирает ход. Видео голов и обзор матча
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29 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу между «Интером» и «Сампдорией». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Милана.
Отметим, что эта победа стала шестой в последних семи играх для «нерадзурри».
Чемпионат Италии по футболу. 12-й тур
Серия А. 29 октября
«Интер» – «Самдория» – 3:0
Голы: Де Врей, 21, Барелла, 44, Корреа, 73
ГОЛ! 1:0 Де Врей, 21 мин.
ГОЛ! 2:0 Барелла, 44 мин.
ГОЛ! 3:0 Корреа, 73 мин.
События матча
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