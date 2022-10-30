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Чемпионат Италии
Интер Милан
29.10.2022, FT 3 : 0
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Италия
30 октября 2022, 02:59 | Обновлено 30 октября 2022, 03:00
32
0

Интер – Сампдория – 3:0. Нерадзурри набирает ход. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А

30 октября 2022, 02:59 | Обновлено 30 октября 2022, 03:00
32
0
Интер – Сампдория – 3:0. Нерадзурри набирает ход. Видео голов и обзор матча
ФК Интер

29 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу между «Интером» и «Сампдорией». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Милана.

Отметим, что эта победа стала шестой в последних семи играх для «нерадзурри».

Чемпионат Италии по футболу. 12-й тур

Серия А. 29 октября

«Интер» – «Самдория» – 3:0

Голы: Де Врей, 21, Барелла, 44, Корреа, 73

ГОЛ! 1:0 Де Врей, 21 мин.

ГОЛ! 2:0 Барелла, 44 мин.

ГОЛ! 3:0 Корреа, 73 мин.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
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Интер Милан Сампдория Интер - Сампдория видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Серия A
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Источник Sport.ua
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