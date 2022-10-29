29.10.2022, FT 3 : 0
Италия29 октября 2022, 23:53 |
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Крупные победы Интера и Наполи, натужный выигрыш Ювентуса
Осимхен отметился хет-триком
29 октября 2022, 23:53 |
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Состоялись три матча 12-го тура Серии А.
«Наполи» разгромно победил «Сассуоло», «Ювентус» минимально обыграл «Лечче» на выезде, а «Интер» без проблем справился с «Сампдорией».
Чемпионат Италии. 12-й тур
«Наполи» – «Сассуоло» – 4:0
Голы: Осимхен (4, 19, 77), Кварацхелия (36)
«Лечче» – «Ювентус» – 0:1
Гол: Фаджоли (73)
«Интер» – «Сампдория» – 3:0
Голы: де Врей (21), Барелла (44), Корреа (73)
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