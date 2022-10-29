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29 октября 2022, 23:53 |
78
0

Крупные победы Интера и Наполи, натужный выигрыш Ювентуса

Осимхен отметился хет-триком

29 октября 2022, 23:53 |
78
0
Крупные победы Интера и Наполи, натужный выигрыш Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 12-го тура Серии А.

«Наполи» разгромно победил «Сассуоло», «Ювентус» минимально обыграл «Лечче» на выезде, а «Интер» без проблем справился с «Сампдорией».

Чемпионат Италии. 12-й тур

«Наполи» – «Сассуоло» – 4:0
Голы: Осимхен (4, 19, 77), Кварацхелия (36)

«Лечче» – «Ювентус» – 0:1
Гол: Фаджоли (73)

«Интер» – «Сампдория» – 3:0
Голы: де Врей (21), Барелла (44), Корреа (73)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Наполи Сассуоло Лечче Ювентус Интер Милан Сампдория
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Источник Sport.ua
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