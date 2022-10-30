Гвардиола рассказал о серьезности повреждения Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал отсутствие в заявке Эрлинга Холанда в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Лестера»:

«Я не знаю, когда Холанд вернется. У него повреждены связки. Он чувствует себя лучше, у нас есть еще неделя.

Эрлинг не сыграет против «Севильи», потому что мы уже квалифицировались в плей-офф. Надеюсь, он сможет нам помочь против «Фулхэма». Если нет, он сможет сыграть против «Челси» в Кубке Англии».

Отметим, что в матче 5-го труа группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии Д» норвежский нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд не смог выйти на 2-тайм встречи.