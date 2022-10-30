Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола рассказал о серьезности повреждения Холанда
Англия
30 октября 2022, 02:15 |
117
1

Гвардиола рассказал о серьезности повреждения Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что не знает, когда вернется Эрлинг

30 октября 2022, 02:15 |
117
1
Гвардиола рассказал о серьезности повреждения Холанда
Instagram. Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал отсутствие в заявке Эрлинга Холанда в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Лестера»:

«Я не знаю, когда Холанд вернется. У него повреждены связки. Он чувствует себя лучше, у нас есть еще неделя.

Эрлинг не сыграет против «Севильи», потому что мы уже квалифицировались в плей-офф. Надеюсь, он сможет нам помочь против «Фулхэма». Если нет, он сможет сыграть против «Челси» в Кубке Англии».

Отметим, что в матче 5-го труа группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии Д» норвежский нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд не смог выйти на 2-тайм встречи.

По теме:
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я очень доволен Миколенко»
Лестер – Манчестер Сити – 0:1. Без Холанда. Видео гола и обзор матча
Лидс вырвал победу в гостях у Ливерпуля, забив на 89-й минуте
Манчестер Сити травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола Лестер Лестер - Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Атлетико пропустил самый быстрый гол за последние 19 лет в Ла Лиге
Футбол | 29 октября 2022, 23:24 0
ВИДЕО. Атлетико пропустил самый быстрый гол за последние 19 лет в Ла Лиге
ВИДЕО. Атлетико пропустил самый быстрый гол за последние 19 лет в Ла Лиге

Тео Бонгонда поразил ворота «матрасников» на 27-й секунде матча

Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
Футбол | 29 октября 2022, 17:43 2
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги

Команды не доиграли 6 минут до окончания первого тайма

Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Футбол | 29.10.2022, 19:04
Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Футбол | 29.10.2022, 19:40
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Футбол | 29.10.2022, 12:00
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Am
Тільки не травма, це сезон Холланда і якщо Аргенина не виграє ЧС то золотий м'яч буде у Холанда з рекордом голів в АПЛ 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: В доме Павелко проведен обыск
Источник: В доме Павелко проведен обыск
28.10.2022, 20:45 44
Футбол
Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов
Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов
28.10.2022, 10:02 1
Футбол
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
29.10.2022, 19:26 1
Другие виды
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
28.10.2022, 14:59 11
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.10.2022, 03:30 2
MMA
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 2
Война
Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране
Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране
28.10.2022, 16:45 3
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
28.10.2022, 03:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности