«Врачи были обеспокоены». Пеп ГВАРДИОЛА – о замене Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о том, почему заменил Эрлинга Холанда в перерыве матча Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (ничья 0:0):

«Было три момента. Во-первых, я увидел, что Холанд очень устал. Во-вторых, у него была небольшая простуда. В-третьих, он получил по ноге. Поэтому он не смог выйти на второй тайм.

В перерыве я пообщался с врачами, и они были обеспокоены. Но потом я увидел, что Холанд ходит более или менее нормально. Посмотрим».