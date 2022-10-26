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Лига чемпионов
26 октября 2022, 14:09 | Обновлено 26 октября 2022, 14:10
686
0

«Врачи были обеспокоены». Пеп ГВАРДИОЛА – о замене Холанда

Норвежский форвард был заменен в перерыве матча с «Боруссией» Дортмунд

26 октября 2022, 14:09 | Обновлено 26 октября 2022, 14:10
686
0
«Врачи были обеспокоены». Пеп ГВАРДИОЛА – о замене Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о том, почему заменил Эрлинга Холанда в перерыве матча Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (ничья 0:0):

«Было три момента. Во-первых, я увидел, что Холанд очень устал. Во-вторых, у него была небольшая простуда. В-третьих, он получил по ноге. Поэтому он не смог выйти на второй тайм.

В перерыве я пообщался с врачами, и они были обеспокоены. Но потом я увидел, что Холанд ходит более или менее нормально. Посмотрим».

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
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Источник Goal.com
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