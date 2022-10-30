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Чемпионат Франции
ПСЖ
29.10.2022, FT 4 : 3
Труа
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Франция
30 октября 2022, 02:01 |
103
0

ПСЖ – Труа – 4:3. Неуловимый Месси, гол Неймара и Мбаппе. Видеообзор матча

Парижский клуб проигрывал 1:2, но за дело взялась невероятная тройка

30 октября 2022, 02:01 |
103
0
ПСЖ – Труа – 4:3. Неуловимый Месси, гол Неймара и Мбаппе. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября состоялся матч 13-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Труа». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Парижа,

«Труа» побеждала хозяев поля 1:2, но преимущество удержать не удалось. Сначала Лионель Месси сравнял счетом дальним ударом, а спустя 7 минут выдал невероятный ассист на Неймара. На 77-й минуте игры Килиан Мбаппе увеличил преимущество парижан и решил все вопросы по поводу победителя встречи. Хотя в концовке игры гостям все-таки удалось отыграть один мяч.

Чемпионат Франции по футболу. 13-й тур

Лига 1. 29 октября

«ПСЖ» – «Труа» – 4:3

Голы: Солер, 24, Месси, 55, Неймар, 62, Мбаппе, 77 (пен.) – Бальде, 3, 52, Палаверса, 88

ГОЛ! 0:1 Бальде, 3 мин.

ГОЛ! 1:1 Солер, 24 мин.

ГОЛ! 1:2 Бальде, 52 мин.

ГОЛ! 2:2 Месси, 55 мин.

ГОЛ! 3:2 Неймар, 62 мин.

ГОЛ! 4:2 Мбаппе, 77 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:3 Палаверса, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Палаверса (Труа).
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мама Бальде (Труа).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (ПСЖ).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мама Бальде (Труа).
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Источник Sport.ua
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