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Чемпионат Германии
Бавария
29.10.2022, FT 6 : 2
Майнц
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Германия
30 октября 2022, 01:15 |
49
0

Бавария – Майнц – 6:2. Голевое шоу в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Бундеслиги

30 октября 2022, 01:15 |
49
0
Бавария – Майнц – 6:2. Голевое шоу в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Майнцем». Мюнхенская команда разгромила гостей у себя на поле со счетом 6:2.

Чемпионат Германии по футболу. 12-й тур

Бундеслига. 29 октября

«Бавария» – «Майнц» – 6:2

Гнабри, 5, Мусиала, 28, Мане, 43, Горецка, 58, Тель, 79, Шупо-Мотинг, 86 – Видмер, 45+4, Ингвартсен, 82

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Ингвартсен (Майнц).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сильван Видмер (Майнц).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
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Майнц Бавария видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига
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Источник Sport.ua
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