Германия30 октября 2022, 01:15 |
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Бавария – Майнц – 6:2. Голевое шоу в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Бундеслиги
30 октября 2022, 01:15 |
49
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29 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Майнцем». Мюнхенская команда разгромила гостей у себя на поле со счетом 6:2.
Чемпионат Германии по футболу. 12-й тур
Бундеслига. 29 октября
«Бавария» – «Майнц» – 6:2
Гнабри, 5, Мусиала, 28, Мане, 43, Горецка, 58, Тель, 79, Шупо-Мотинг, 86 – Видмер, 45+4, Ингвартсен, 82
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Ингвартсен (Майнц).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сильван Видмер (Майнц).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
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