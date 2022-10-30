29 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Майнцем». Мюнхенская команда разгромила гостей у себя на поле со счетом 6:2.

Чемпионат Германии по футболу. 12-й тур

Бундеслига. 29 октября

«Бавария» – «Майнц» – 6:2

Гнабри, 5, Мусиала, 28, Мане, 43, Горецка, 58, Тель, 79, Шупо-Мотинг, 86 – Видмер, 45+4, Ингвартсен, 82