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  4. Юрий ГУРА – о ничьей с Шахтером: «С нашей стороны тоже был хороший футбол»
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 00:35 |
129
0

Юрий ГУРА – о ничьей с Шахтером: «С нашей стороны тоже был хороший футбол»

Главный тренер «Александрии» – о матче с донецким клубом

30 октября 2022, 00:35 |
129
0
Юрий ГУРА – о ничьей с Шахтером: «С нашей стороны тоже был хороший футбол»
ФК Шахтер Донецк. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал неожиданную ничью в матче с «Шахтером» (2:2).

– Мы играли против команды, выступающей в Лиге чемпионов. Это наш единственный представитель в турнире, зарабатывает очки для всей страны и показывает отличный футбол. Однако сегодня и с нашей стороны, я думаю, тоже был хороший футбол.

– Поздравляем вас с ничьей в поединке с Шахтером, который сейчас на ходу. Как удалось настроить команду так, что она не сдавалась до самого конца матча?
– На такие команды даже настраивать не надо – ребята сами знают, с кем играют, и это лакмусовая бумага для них.

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Юрий Гура чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Игор Йовичевич Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия
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Источник ФК Шахтер Донецк
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