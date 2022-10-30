Юрий ГУРА – о ничьей с Шахтером: «С нашей стороны тоже был хороший футбол»
Главный тренер «Александрии» – о матче с донецким клубом
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал неожиданную ничью в матче с «Шахтером» (2:2).
– Мы играли против команды, выступающей в Лиге чемпионов. Это наш единственный представитель в турнире, зарабатывает очки для всей страны и показывает отличный футбол. Однако сегодня и с нашей стороны, я думаю, тоже был хороший футбол.
– Поздравляем вас с ничьей в поединке с Шахтером, который сейчас на ходу. Как удалось настроить команду так, что она не сдавалась до самого конца матча?
– На такие команды даже настраивать не надо – ребята сами знают, с кем играют, и это лакмусовая бумага для них.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный экс-футболист критиковал власть за жестокое обращение с протестующими
Такой Ольгу вы еще не видели