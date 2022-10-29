Украина. Премьер лига29 октября 2022, 22:04 | Обновлено 29 октября 2022, 22:05
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Львов – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 октября в 13:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги
29 октября 2022, 22:04 | Обновлено 29 октября 2022, 22:05
122
0
30 октября в 13:00 в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Львов» и «Металлист» Харьков.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит во Львове на стадионе «СКИФ».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Львов – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телекомпания Setanta Sports+.
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