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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 22:04 | Обновлено 29 октября 2022, 22:05
122
0

Львов – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 13:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги

29 октября 2022, 22:04 | Обновлено 29 октября 2022, 22:05
122
0
Львов – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Львов

30 октября в 13:00 в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Львов» и «Металлист» Харьков.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит во Львове на стадионе «СКИФ».

Львов – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телекомпания Setanta Sports+.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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